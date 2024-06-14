حقيقة خلاف بيتكوفيتش مع ثلاثي منتخب الجزائر

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر - رياض محرز - محمد حمدي

كشف وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حقيقة خلاف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الخضر مع ثلاثي الفريق.

وغاب رياض محرز ويوسف بلايلي وإسلام سليماني عن خيارات بيتكوفيتش الأخيرة.

وقال صادي عبر الإذاعة الجزائرية: "موضوع غياب رياض محرز، عن آخر معسكرين للمنتخب، أثار الكثير من الجدل".

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وأضاف "أؤكد للجميع أنه لا توجد أي قضية في المنتخب الوطني، اسمها محرز أو بلايلي أو سليماني، بيتكوفيتش يتابع جميع اللاعبين، وله حرية التصرف في تأدية مهامه".

وتابع "لا يمكن أن أتدخل في مهام المدرب بيتكوفيتش، فهذا ليس من صلاحياتي، بل نحن نحاسبه عن النتائج المحققة".

وكانت نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار آخر ظهور لجناح أهلي جدة مع محاربي الصحراء.

وقلب منتخب الجزائر الطاولة على منافسه أوغندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

بهذا الفوز وصل منتخب الجزائر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب بتسوانا في الوصافة بـ 6 نقاط.

ويتساوى مع بتسوانا كل من غينيا وموزمبيق وأوغندا، بينما يتذيل منتخب الصومال الترتيب دون رصيد.

منتخب الجزائر رياض محرز
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