يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: جاهزون لمواجهة ألمانيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

اسكتلندا ضد كرواتيا - يورو 2020

يرى ستيف كلارك مدرب اسكتلندا أن مواجهة منتخب ألمانيا البلد المستضيف ليورو 2024 في مباراة الافتتاح يزيد من صعوبة منتخب بلاده.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2024 بمواجهة ألمانيا المستضيفة أمام اسكتلندا.

وقال ستيف كلارك في مؤتمر صحفي: "المباراة أمام منتخب البلد المضيف ستكون صعبة".

أخبار متعلقة:
استمعوا لنصحية رونالدو بشأن الجاكوزي؟ قرار من يونايتد بتطوير مقر تدريباته يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج بعد 13 عاما.. دورتموند يعلن رحيل ماتس هوميلز يورو 2024 - رونالدو: الحلم يجب أن يبقى حيا دائما.. والفوز أهم من الأرقام القياسية

وشدد كلارك "الجميع جاهز لخوض المباراة. ألمانيا منتخب جيد وأنا لا أقلل أبدا من المنتخب الخصم".

Image

وتخوض ألمانيا بطولة يورو 2024 على أراضيها ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.

وتقام يورو 2024 في ألمانيا بداية من الجمعة 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

يورو 2024 منتخب ألمانيا اسكتلندا
نرشح لكم
يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج يورو 2024 - رونالدو: الحلم يجب أن يبقى حيا دائما.. والفوز أهم من الأرقام القياسية هجوم إرهابي واعتذار مضحك وتحطيم سيارات لأغبى الأسباب.. يورو 1996 التي لا يريد أحد تذكرها مواعيد مباريات الجمعة 14 يونيو.. انطلاق يورو 2024 والأهلي والزمالك في الدوري يورو 2024 - إنجلترا و"ستأتي للديار".. عن أي ديار تتحدثون؟ يورو 2024 - الملك أوتو .. مدرب المستضعفين في أوروبا يورو 2024 - كيليني.. أحد أفراد "ولاد رزق" إيطاليا الذي منح بلاده الكأس بعد غياب 53 عاما يورو 2024 – قصة بالع الصفارة الذي غير تاريخ أوروبا للأبد
أخر الأخبار
خبر في الجول – سامسون أكينيولا يرفض العودة.. وخطوة من الزمالك 18 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف – سبب اقتراب زين الدين بلعيد من الانتقال إلى بلجيكا.. وموقف الأهلي رغم الاتفاق 42 دقيقة | الدوري المصري
حقيقة خلاف بيتكوفيتش مع ثلاثي منتخب الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: جاهزون لمواجهة ألمانيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة ساعة | ألمانيا 2024
استمعوا لنصحية رونالدو بشأن الجاكوزي؟ قرار من يونايتد بتطوير مقر تدريباته ساعة | الدوري الإنجليزي
يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج 2 ساعة | ألمانيا 2024
بعد 13 عاما.. دورتموند يعلن رحيل ماتس هوميلز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - رونالدو: الحلم يجب أن يبقى حيا دائما.. والفوز أهم من الأرقام القياسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 4 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي