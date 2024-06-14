يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: جاهزون لمواجهة ألمانيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة
الجمعة، 14 يونيو 2024 - 15:38
كتب : FilGoal
يرى ستيف كلارك مدرب اسكتلندا أن مواجهة منتخب ألمانيا البلد المستضيف ليورو 2024 في مباراة الافتتاح يزيد من صعوبة منتخب بلاده.
وتنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2024 بمواجهة ألمانيا المستضيفة أمام اسكتلندا.
وقال ستيف كلارك في مؤتمر صحفي: "المباراة أمام منتخب البلد المضيف ستكون صعبة".
وشدد كلارك "الجميع جاهز لخوض المباراة. ألمانيا منتخب جيد وأنا لا أقلل أبدا من المنتخب الخصم".
وتخوض ألمانيا بطولة يورو 2024 على أراضيها ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.
وتقام يورو 2024 في ألمانيا بداية من الجمعة 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.
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