استمعوا لنصحية رونالدو بشأن الجاكوزي؟ قرار من يونايتد بتطوير مقر تدريباته

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا تطوير مقر تدريباته الذي يدعى كارينجتون بمبلغ يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وقال يونايتد في بيانه عبر موقعه الرسمي: "يهدف المشروع الذي حددت له ميزانية تقدر بخمسين مليون جنيه استرليني إلى الوصول بالمنشأة إلى مستوى جديد من التطور والحداثة لتكون حجر أساس لنجاح الفريق في المستقبل".

ومن المقرر أن يبدأ العمل في المشروع الإثنين المقبل وسوف يستمر على مدار موسم 2024-2025.

وأكد يونايتد أنه من المنتظر أن يتم العمل في المشروع بما لا يتعارض مع تدريبات فرق يونايتد بأعمارها المختلفة خلال الموسم المقبل.

وقال السير جيم راتكليف المالك الشريف في يونايتد: " نريد أن نخلق أفضل بيئة ممكنة لفرقنا داخل النادي ليحققوا النجاح. عندما تحدثنا مع لاعبي الفريق الأول حول الإمكانات المتاحة في المبنى الخاص بهم في كارينجتون وقمنا بمراجعة المنشآت الموجودة به".

وأضاف "وجدنا أن مستواه تراجع قليلًا بالمقارنة مع مراكز تدريبات أندية أخرى. هذا المشروع من شأنه أن يرتقي بمركز تدريبات مانشستر يونايتد إلى أعلى مستوى ممكن".

وكان كريستيانو رونالدو قائد النصر ولاعب يونايتد السابق انتقد مانشستر بشأن عدم تطوير بنيته التحتية رغم رحيله عنه صوب ريال مدريد عام 2009 وعودته إليه في عام 2021.

وقال آنذاك: "عندما عدت إلى مانشستر يونايتد أعتقدت أنني سأرى أشياء جديدة وبنية تحتية جديدة لكنني رأيت كل شيء كما هو في الجانب التقني والصالة الرياضية وحتى حمام السباحة والجاكوزي، عائلة الجلايزرز ملاك النادي لا يهتمون به".