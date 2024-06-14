يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج

يرى يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا أن تواجد توني كروس مهم جدا لمنتخب بلاده خلال منافسات يورو 2024.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2024 بمواجهة ألمانيا المستضيفة أمام اسكتلندا.

وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اسكتلندا: "توني كروس لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. نحن جاهزون ولدينا روح جماعية عالية".

وسيعلق لاعب خط الوسط توني كروس حذاءه إلى الأبد في نهاية بطولة أوروبا حيث يحاول قيادة فريق ألمانيا الجريح إلى بطولة الأحلام على أرضه.

كروس صاحب الـ34 عاما وسبق وأن اعتزل دوليا في عام 2021 لكنه تراجع عن قراره بعد محادثات مع مدرب منتخب بلاده جوليان ناجلسمان.

وأضاف "منتخب اسكتلندا يمكنه دائما ازعاج دفاعات الخصم وعلينا أن نكون في تركيز كبير أمامهم. يجب أن نسجل مبكرا".

وتخوض ألمانيا بطولة يورو 2024 على أراضيها ضمن المجموعة الأولى، مع إسكتلندا والمجر وسويسرا.