يورو 2024 - رونالدو: الحلم يجب أن يبقى حيا دائما.. والفوز أهم من الأرقام القياسية

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

شدد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على جاهزية منتخب بلاده لخوض منافسات يورو 2024.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2024 بمواجهة ألمانيا المستضيفة أمام اسكتلندا.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "جاهزون للبطولة وأي شيء ممكن أن يحدث إذا قمنا بعملنا جيدا. نعيش اللحظة ونتحلى بالهدوء ويجب أن يبقى الحلم حيا دائما".

أخبار متعلقة:
مصطفى سعد: رحلت عن الأهلي لهذا السبب.. وشهادة في حق كولر كريستال بالاس يضم مدافع المغرب شادي رياض الرياضية السعودية: مصير ماني مع النصر غامض الدرجة الثانية – حسن مصطفى مدربا للشرقية.. وعمرو الصفتي يعاونه

وشدد قائد النصر السعودي: " الاستمتاع باللعب وتحقيق الفوز أهم من تحقيق الأرقام القياسية".

يورو 2024 – البرتغال من أجل الرقصة الأخيرة لـ رونالدو.

البرتغال ستلعب رفقة منتخبات: التشيك وتركيا وجورجيا في المجموعة السادسة من اليورو، والتي ستقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وسيفتتح منتخب البرتغال مبارياته في يورو 2024 بمواجهة التشيك يوم 18 يونيو الجاري على ملعب ريد بول أرينا.

ويخوض منتخب البرتغال ثاني مبارياته أمام تركيا يوم 22 يونيو على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويختتم منتخب البرتغال مبارياته في دور المجموعات بمواجهة جورجيا يوم 26 من شهور يونيو على ملعب فيلتنس أرينا.

يورو 2024 منتخب البرتغال رونالدو
نرشح لكم
يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: جاهزون لمواجهة ألمانيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة استمعوا لنصحية رونالدو بشأن الجاكوزي؟ قرار من يونايتد بتطوير مقر تدريباته يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج بعد 13 عاما.. دورتموند يعلن رحيل ماتس هوميلز كريستال بالاس يضم مدافع المغرب شادي رياض يورو 2024 - إنجلترا و"ستأتي للديار".. عن أي ديار تتحدثون؟ يورو 2024 - الملك أوتو .. مدرب المستضعفين في أوروبا بعد حبس المدانين ضد فينيسيوس.. كيف يواجه الدوري الإسباني العنصرية؟ خطوات قوية
أخر الأخبار
خبر في الجول – سامسون أكينيولا يرفض العودة.. وخطوة من الزمالك 18 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف – سبب اقتراب زين الدين بلعيد من الانتقال إلى بلجيكا.. وموقف الأهلي رغم الاتفاق 42 دقيقة | الدوري المصري
حقيقة خلاف بيتكوفيتش مع ثلاثي منتخب الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 2024 – مدرب اسكتلندا: جاهزون لمواجهة ألمانيا.. وتنتظرنا مهمة صعبة ساعة | ألمانيا 2024
استمعوا لنصحية رونالدو بشأن الجاكوزي؟ قرار من يونايتد بتطوير مقر تدريباته ساعة | الدوري الإنجليزي
يورو 2024 – ناجلسمان: وجود كروس مهم للغاية.. واسكتلندا فريق مزعج 2 ساعة | ألمانيا 2024
بعد 13 عاما.. دورتموند يعلن رحيل ماتس هوميلز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - رونالدو: الحلم يجب أن يبقى حيا دائما.. والفوز أهم من الأرقام القياسية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 3 المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل 4 تقرير: الخليج يعرض محمد شريف للبيع.. وحقيقة شرط عودته لـ الأهلي