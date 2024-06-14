يورو 2024 - رونالدو: الحلم يجب أن يبقى حيا دائما.. والفوز أهم من الأرقام القياسية

شدد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على جاهزية منتخب بلاده لخوض منافسات يورو 2024.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات يورو 2024 بمواجهة ألمانيا المستضيفة أمام اسكتلندا.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "جاهزون للبطولة وأي شيء ممكن أن يحدث إذا قمنا بعملنا جيدا. نعيش اللحظة ونتحلى بالهدوء ويجب أن يبقى الحلم حيا دائما".

وشدد قائد النصر السعودي: " الاستمتاع باللعب وتحقيق الفوز أهم من تحقيق الأرقام القياسية".

البرتغال ستلعب رفقة منتخبات: التشيك وتركيا وجورجيا في المجموعة السادسة من اليورو، والتي ستقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وسيفتتح منتخب البرتغال مبارياته في يورو 2024 بمواجهة التشيك يوم 18 يونيو الجاري على ملعب ريد بول أرينا.

ويخوض منتخب البرتغال ثاني مبارياته أمام تركيا يوم 22 يونيو على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويختتم منتخب البرتغال مبارياته في دور المجموعات بمواجهة جورجيا يوم 26 من شهور يونيو على ملعب فيلتنس أرينا.