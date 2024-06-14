كريستال بالاس يضم مدافع المغرب شادي رياض

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 12:23

كتب : FilGoal

شادي رياض - كريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة ضمه للمدافع المغربي شادي رياض.

وأوضح موقع بالاس الرسمي أن اللاعب صاحب الـ20 عاما وقع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2029.

وبدأ شادي رياض الذي وُلد في مدينة بالما الإسبانية مسيرته مع مايوركا قبل أن ينتقل إلى أكاديمية لا ماسيا المشهورة في نادي برشلونة.

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وبعدها أعير إلى ريال بيتيس الذي ضمه نهائيا لاحقا ليبيعه إلى كريستال بالاس.

وخاض شادي رياض مع بيتيس 30 مباراة خلال الموسم الماضي.

وعلى المستوى الدولي ارتدى شادي رياض قميص المغرب ثلاث مرات من قبل سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وقال شادي رياض: "أنا سعيد حقا بالانضمام إلى كريستال بالاس، لقد كنت متشوقا للانتقال إلى النادي بسبب تاريخه والدوري الذي يلعب فيه".

وأردف "لقد شُرح لي كيف كان يلعب بالاس خلال الموسم الماضي وأعتقد أن هذا الأمر يناسبني".

وأكمل "لقد انتقلت إلى هنا لأواصل التطور مثلما ساهم في النادي في تطوير لاعبين آخرين".

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