بعد 21 مباراة.. إقالة مدرب مالي من منصبه

الجمعة، 14 يونيو 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

إريك شيل

أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم إقالة مدربه إريك شيل من منصبه.

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة منتخب مالي من غانا والتعادل سلبيا مع مدغشقر في تصفيات كأس العالم 2026.

وقاد شيل منتخب مالي في 21 مباراة فاز في 14 وتعادل في 4 وخسر 3.

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ويحتل منتخب مالي المركز الرابع برصيد 5 نقاط من 4 مباريات في المجموعة بتصفيات كأس العالم بفارق 4 نقاط عن جزر القُمر وغانا المتصدران.

وودع منتخب مالي أمم إفريقيا 2023 أمام كوت ديفوار بالخسارة بنتيجة 2-1 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

المدرب البالغ 46 عاما بدأ مشواره مع مالي منذ يونيو 2022 عقب فشل المنتخب في الوصول لكأس العالم بالخسارة في الملحق من تونس.

وسيخوض منتخب مالي أول مباراة له في تصفيات كأس العالم 2026 ضد جزر القُمر في مارس 2025.

يذكر أن أليو ديانج لاعب الأهلي شارك في مباراة مدغشقر والتي انتهت بالتعادل السلبي وتم استبداله في الدقيقة 71.

إريك شيل مالي تصفيات كأس العالم
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