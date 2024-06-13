الأول للأبيض خلال الموسم.. عبد العزيز السيد يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

الخميس، 13 يونيو 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

عبد العزيز السيد

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك إلى الحكم عبد العزيز السيد.

ويلتقي الفريقان في ملعب المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري المصري.

ويعاونه كل من شريف عبد الله وأحمد لطف، فيما سيكون محمد يوسف هو الحكم الرابع.

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أما محمود بسيوني فسيتواجد على تقنية الفيديو ويعاونه هاني خيري.

وستكون هذه هي أول مباراة يديرها عبد العزيز السيد للزمالك خلال الموسم الجاري.

فيما ستكون الرابعة لسيراميكا كليوباترا بعد التعادل مع فودرن فيوتشر والهزيمة من الأهلي والاتحاد السكندري.

وإجمالا قاد عبد العزيز السيد ثماني مباريات للزمالك من قبل فاز الأبيض في خمسة وهُزم مرتين وتعادل في لقاء وحيد.

فيما أدار لسيراميكا 10 مباريات فاز معه مرتين وخسر في خمس ثلاث مباريات وتعادل في خمسة لقاءات.

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