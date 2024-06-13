أثليتك: ريال مدريد يترقب وصراع بين يونايتد وليفربول من أجل ضم موهبة الأجيال ليني يورو

يبدو أن الحديث خلال الصيف الجاري سيكون على موهبة نادي ليل والمدافع الفرنسي ليني يورو.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الخميس أن هناك صراع رباعي على ضم ليني يورو يتمثل أطرافه في ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول وأخيرا باريس سان جيرمان.

ويتبقى في عقد اللاعب صاحب الـ18 عاما مع ليل موسما وحيدا والنادي الفرنسي أعلن نيته في بيعه ليستفيد منه.

وكان يورو تواجد في ملعب ويمبلي لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند والذي فاز به الفريق الملكي بهدفين دون رد.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد يعد هو الأقرب لضم اللاعب إذ يعتبره بمثابة موهبة الأجيال.

لكن هذا لم يجعل يونايتد وليفربول وسان جيرمان يستسلمون أمام ذلك.

ويرغب ليل في الحصول على 100 مليون يورو لكن ريال مدريد يرى أن ذلك المبلغ ضخم ومبالغ فيه.

أما الفرق الإنجليزية فتعتبر يورو فرصة سوقية فريدة من نوعها وليس جزءا أساسيا من خطط ضم اللاعبين والتي تتطلب حلا بديلا إن فشلوا في ضمه.

فيما يعتقد ريال مدريد أنه على اللاعب الانتظار وحث ناديه على التفاوض معهم مثلما حدث من قبل مع أوريلين تشواميني وجود بيلينجهام.

كما ذكر التقرير أن اللاعب يفضل الانتقال إلى ريال مدريد.