مدرب بيراميدز: نريد الفوز بالدوري بعد تأهلنا إلى دوري الأبطال.. ولكن

أشاد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز بأداء لاعبيه في الفوز الذي تحقق على سموحة مساء اليوم الخميس.

وفاز بيراميدز على سموحة بثلاثية دون رد في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

وأصبح ذلك الانتصار هو العاشر على التوالي لبيراميدز في الدوري.

وتحدث يورشيتش عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "فخور بفريقي وبأداء اللاعبين وتحقيقنا لـ10 انتصارات متتالية وتأهلنا لدوري أبطال إفريقيا".

وعن الفوز بالدوري قال: "أنا شخص طموح للغاية وأتيت إلى ناد لديه طموح كبير وهدفنا الكبير هو التتويج بالدوري لكننا نسير خطوة بخطوة".

أما عن هل تحدد مواجهة الأهلي والزمالك هوية بطل الدوري أجاب بحسم "لا أريد التحدث عن مواجهتي الأهلي والزمالك أركز فقط على مباراة بلدية المحلة المقبلة".

ووصل رصيد بيراميدز إلى 56 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري بفارق 17 نقطة عن ملاحقه المصري ولكن خاض الأول 23 مباراة مقابل 24 للفريق البورسعيدي.





















إلى دوري الأبطال؟

يظل السؤال هل سيشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بسبب تصدره للدوري مع نهاية الدور الأول بالنسبة له؟

ويتبقى لبيراميدز مباراة واحدة فقط في الدور الأول أمام الأهلي الذي ضمن تأهله بالفعل لدوري أبطال إفريقيا عقب تتويجه باللقب على حساب الترجي.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد كشف عن اختيار الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء على الترتيب مع نهاية الدور الأول (الـ17 جولة الأولى)، إذا طلب كاف أسماء الفرق في 1 يوليو كما هو المعتاد وقبل ختام الموسم.

وقال دياب لـFilGoal.com: "إعلان كاف عن مواعيد وتفاصيل البطولات الإفريقية للموسم الجديد ليس له علاقة بتحديد الفرق المصرية التي ستشارك".

وواصل "كاف لم يطلب في الأشياء المعلنة تحديد الفرق ولم يطلب منا ذلك حتى الآن وعندما يأتي طلب كاف سنبحث أمر إذا ما كان هناك فرصة للانتظار حتى نهاية الموسم أو وضوح جدول الترتيب أم إرسال الفرق حسب نتائج الدور الأول".

وأتم "بناء على المواعيد المعلنة للأدوار التمهيدية والتي تبدأ يوم 16 أغسطس أصبح من المؤكد الآن انتهاء الدوري المصري قبل ذلك الموعد".

وكان بيراميدز يحتاج لنقطتين من مباراتي سموحة والأهلي فقط ليحسم مشاركته في دوري الأبطال حال اللجوء لنتائج الدور الأول فقط. (طالع من هنا كل الموقف الترتيبي بشكل مفصل)