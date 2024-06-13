"حال اللجوء لنتائج الدور الأول" بيراميدز أمام سموحة لخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال

الخميس، 13 يونيو 2024 - 13:18

كتب : محمد سمير

بيراميدز - سموحة

يدخل فريق بيراميدز مواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة 11 بمسابقة الدوري من أجل حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

ويتبقى لفريق بيراميدز مباراتين مؤجلتين من الدور الأول أمام كل من سموحة مساء اليوم الخميس والأهلي يوم 12 يوليو المقبل.

ويحتاج بيراميدز إلى نقطتين فقط من أجل حسم تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا حال تم حسم المقاعد القارية بناء على نتائج الدور الأول.

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وكان الأهلي قد حسم تواجده في منافسات الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا بعد التتويج باللقب أمام الترجي.

ويعاني ترتيب الدوري الحالي من اختلاف عدد المباريات التي خاضها كل فريق مما لا يمنح ترتيبا حقيقيا.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد كشف عن اختيار الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء على الترتيب مع نهاية الدور الأول (الـ 17 جولة الأولى)، إذا طلب كاف أسماء الفرق في 1 يوليو كما هو المعتاد وقبل ختام الموسم.

الفرق المتنافسة على مقاعد دوري الأبطال

- الأهلي 24 نقطة من 12 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 39)

- بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 38)

- الزمالك 21 نقطة من 13 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 33)

المباريات المؤجلة

- بيراميدز (مباراتان)

رفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة ويتبقى له مباراتان في الدور الأول، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكنه الوصول إليه هو 38 نقطة.

ويلعب بيراميدز أمام سموحة يوم 13 يونيو بينما المؤجلة الأخرى ستكون أمام الأهلي يوم 12 يوليو.

ويحتاج بيراميدز إلى نقطتين فقط من أجل حسم تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا.

- الأهلي (5 مباريات متبقية)

تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة ويتبقى له 5 مباريات في الدور الأول، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكن للأهلي الوصول إليه هو 39 نقطة.

يلعب الأهلي أمام فاركو يوم 14 يونيو الجاري، بينما المؤجلة الثانية فستكون أمام الداخلية يوم 21 يونيو.

ويلعب الأهلي في شهر يوليو مباراتين مؤجلتين الأولى أمام طلائع الجيش يوم 1 يوليو بينما يختتم مؤجلاته بمواجهة بيراميدز يوم 12 يوليو.

ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام مودرن فيوتشر ولم تعلن رابطة الأندية عن موعدها حتى الآن.

- الزمالك (4 مباريات متبقية)

رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة ويتبقى له 4 مباريات في الدور الأول، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكن للأبيض الوصول إليه هو 33 نقطة.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو ثم فاركو يوم 21 من الشهر نفسه ويختتم مؤجلاته يوم 11 يوليو بمواجهة طلائع الجيش.

ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، لم تعلن رابطة الأندية عن موعدها حتى الآن.

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