إلى دوري الأبطال؟ بيراميدز يسقط سموحة بثلاثية في لقاء تألق القائم

الخميس، 13 يونيو 2024 - 21:02

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة بيراميدز وسموحة

تغلب بيراميدز على سموحة بهدفين دون رد ليواصل تصدره لجدول الدوري المصري في لقاء شهد تألق كبير للقائم الأيمن.

واستضاف بيراميدز منافسه سموحة اليوم الخميس في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 11 من الدوري.

افتتح فخري لاكاي أهداف المباراة في الدقيقة 18 إثر صناعة من مصطفى فتحي.

وأضاف مصطفى نفسه الهدف الثاني لفريقه عقب خمس دقائق.

وفي الدقيقة 67 سجل فيستون ماييلي الهدف الثالث لبيراميدز بعدها ارتطمت به تسديدة وليد الكرتي لتغير الكرة تجاهها وتسكن الشباك.

وشهدت المباراة تصدي أحمد الشناوي لركلة جزاء سددها حسام حسن لاعب سموحة في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 56 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري بفارق 17 نقطة عن ملاحقه المصري ولكن خاض الأول 23 مباراة مقابل 24 للفريق البورسعيدي.

أما سموحة فتجمد رصيده عند 35 نقطة يحتل بهم المركز السادس بعدما خاض 23 مباراة.

إلى دوري الأبطال؟

يظل السؤال هل سيشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بسبب تصدره للدوري مع نهاية الدور الأول بالنسبة له؟

ويتبقى لبيراميدز مباراة واحدة فقط في الدور الأول أمام الأهلي الذي ضمن تأهله بالفعل لدوري أبطال إفريقيا عقب تتويجه باللقب على حساب الترجي.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد كشف عن اختيار الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء على الترتيب مع نهاية الدور الأول (الـ17 جولة الأولى)، إذا طلب كاف أسماء الفرق في 1 يوليو كما هو المعتاد وقبل ختام الموسم.

وقال دياب لـFilGoal.com: "إعلان كاف عن مواعيد وتفاصيل البطولات الإفريقية للموسم الجديد ليس له علاقة بتحديد الفرق المصرية التي ستشارك".

وواصل "كاف لم يطلب في الأشياء المعلنة تحديد الفرق ولم يطلب منا ذلك حتى الآن وعندما يأتي طلب كاف سنبحث أمر إذا ما كان هناك فرصة للانتظار حتى نهاية الموسم أو وضوح جدول الترتيب أم إرسال الفرق حسب نتائج الدور الأول".

وأتم "بناء على المواعيد المعلنة للأدوار التمهيدية والتي تبدأ يوم 16 أغسطس أصبح من المؤكد الآن انتهاء الدوري المصري قبل ذلك الموعد".

وكان بيراميدز يحتاج لنقطتين من مباراتي سموحة والأهلي فقط ليحسم مشاركته في دوري الأبطال حال اللجوء لنتائج الدور الأول فقط. (طالع من هنا كل الموقف الترتيبي بشكل مفصل)

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة من بيراميدز على الكرة واستحواذ كبير لكن دون خطورة على مرمى سموحة.

وفي الدقيقة 18 سجل فخري لاكاي الهدف الأول لبيراميدز بعد بينية من مصطفى فتحي ليراوغ الأول الهاني سليمان حارس سموحة ويودع الكرة في الشباك.

وعقب خمس دقائق أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز بمجهود فردي بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد مصطفى فتحي كرة قوية مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد بيراميدز يسجل هدفا ثالثا لكن تسديدة محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ارتطمت بالقائم الأيمن.

وحصل سموحة على ركلة جزاء بداعي إعاقة حمدي علاء، لكن أحمد الشناوي تألق وتصدى لتسديدة حسام حسن.

وفي الشوط الثاني وقف القائم الأيمن حائلا مرة أخرى أمام بيراميدز ليمنعه من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وبعد دقيقتين فقط تصدى القائم الأيمن لمرمى بيراميدز ضد تسديدة أحمد خالد ليمنعه من تقليص النتيجة.

وكاد حسام حسن يسجل هدفا رائعا بالكعب لكن تسديدته شتتها دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة 67 سجل بيراميدز الهدف الثالث بالصدفة بعد عرضية زاحفة من إبراهيم عادل من الناحية اليسرى بعد مراوغة جميلة وسددها وليد الكرتي لكن الكرة ارتطمت بفيستون ماييلي وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 81 سدد فادي فريد كرة قوية تصدى لها أحمد الشناوي والعارضة.

واصل بيراميدز سيطرته على اللقاء ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوزه بثلاثية دون رد.

الدوري المصري سموحة بيراميدز
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