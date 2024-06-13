قائمة الزمالك - غياب سامسون والجزيري أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس، 13 يونيو 2024 - 20:58

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة 11 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في استاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

ويغيب عن القائمة كل من أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وشيكابالا بسبب الإصابة.

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وينضم أيضا لقائمة الغائبين سامسون أكينيولا.

وجاءت قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله,

الوسط : نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما.

الهجوم: ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة.

قائمة الزمالك الزمالك في الدوري سيراميكا كليوباترا
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