مواعيد مباريات الخميس 13 يونيو 2024.. عودة الدوري والأهلي ضد الاتحاد في السلة

الخميس، 13 يونيو 2024 - 10:26

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - فيستون مايلي

يعود الدوري المصري لاستئناف مبارياته مجددا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف بيراميدز فريق سموحة بالمباراة المؤجلة من الجولة 11 بمسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما مودرن فيوتشر يستضيف الجونة في نفس التوقيت على استاد السلام ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري السلة

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في رابع جولات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة للرجال.

ويقام اللقاء هذه المرة في تمام التاسعة مساء بدلا من الثامنة من أجل البث التليفزيوني.

ويذاع اللقاء عبر قناتي أون تايم سبورتس والأهلي.

ويحتاج الاتحاد للفوز بالمباراة من أجل حسم لقب الدوري، أما الأهلي ففي حاجة للفوز لمعادلة النتيجة والذهاب لمباراة فاصلة.

الدوري التونسي

يحل الإفريقي ضيفا على الملعب التونسي في السادسة والنصف مساء.

بينما يلعب الترجي أمام الاتحاد المنستيري في تمام السابعة والنصف مساء.

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