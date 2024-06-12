قائمة بيراميدز - عودة الشناوي وغياب الشيبي أمام سموحة

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - كريم حافظ

أعلن كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة سموحة.

ويستضيف بيراميدز فريق سموحة بالمباراة المؤجلة من الجولة 11 بمسابقة الدوري.

وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد فترة من الغياب للإصابة.

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بينما يغيب محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز عن قائمة الفريق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - أسامة جلال.

الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود عبد العاطي - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل.

الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويحتاج بيراميدز للفوز على سموحة بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا حال تم اعتماد نتائج الدور الأول من أجل الفرق المتأهلة للمشاركات القارية.

الدوري المصري بيراميدز سموحة محمد الشيبي أحمد الشناوي
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