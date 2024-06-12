ذا أثليتك: استمرار تين هاج في تدريب مانشستر يونايتد.. ومفاوضات لتجديد تعاقده

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

إريك تين هاج يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد الإبقاء على إريك تين هاج المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة أخبار "ذا أثليتك" أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الإبقاء على تين هاج في منصبه.

وكذلك ستدخل في مفاوضات معه لتمديد تعاقده في الفترة المقبلة.

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جاء ذلك بعد دراسة إدارة النادي رفقة السير جيم راتكليف المالك الشريك للنادي ملف المدير الفني للفريق.

ليتخذ راتكليف قراره النهائي بالإبقاء على تين هاج بعد فترة من دراسة إمكانية التعاقد مع مدرب آخر مثل توماس توخيل وروبرت دي زيربي وماوريسيو بوتشيتيتنو وتوماس فرانك وكيران ماكينا.

وتولى الهولندي تين هاج البالغ من العمر 54 عاما تدريب مانشستر يونايتد قبل موسمين.

وحقق مع الفريق لقب بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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