تصفيات كأس العالم - بالعلامة الكاملة.. الكعبي يقود المغرب لاكتساح الكونغو بسداسية

اكتسح منتخب المغرب نظيره الكونغو بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أيوب الكعبي النادي : أولمبياكوس المغرب

ونجح أيوب الكعبي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" بفوز أسود أطلس الكبير.

وواصل منتخب المغرب تصدره للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق 3 نقاط عن تنزانيا أقرب منافسيه.

وتضم المجموعة الخامسة خمسة فرق فقط وهم المغرب وتنزانيا والنيجر وزامبيا والكونغو.

وتقدم عز الدين أوناحي لمنتخب المغرب في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف شادي رياض الهدف الثاني بالدقيقة 16.

وسجل أيوب الكعبي ثلاثة أهداف على التوالي بالدقائق 20 و39 و53.

واختتم سفيان رحيمي أهداف اللقاء في الدقيقة 62.

ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة أمام النيجر في شهر مارس المقبل.

ويتأهل متصدر المجموعات التسعة بتصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتأهل الرباعي صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الملحق.

وكان منتخب المغرب قد حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022 الأخيرة.