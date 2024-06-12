تصفيات كأس العالم - بالعلامة الكاملة.. الكعبي يقود المغرب لاكتساح الكونغو بسداسية

الأربعاء، 12 يونيو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - منتخب المغرب

اكتسح منتخب المغرب نظيره الكونغو بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

أيوب الكعبي

النادي : أولمبياكوس

المغرب

ونجح أيوب الكعبي في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" بفوز أسود أطلس الكبير.

وواصل منتخب المغرب تصدره للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق 3 نقاط عن تنزانيا أقرب منافسيه.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - بمشاركة مابولولو.. أنجولا تتعادل مع الكاميرون تصفيات كأس العالم - منتخب الأردن يفوز على السعودية ويخطف صدارة المجموعة السابعة تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة تصفيات كأس العالم - المرشح لدعم دفاع الأهلي.. يوسف أيمن يسجل في فوز قطر على الهند

وتضم المجموعة الخامسة خمسة فرق فقط وهم المغرب وتنزانيا والنيجر وزامبيا والكونغو.

وتقدم عز الدين أوناحي لمنتخب المغرب في الدقيقة الثامنة قبل أن يضيف شادي رياض الهدف الثاني بالدقيقة 16.

وسجل أيوب الكعبي ثلاثة أهداف على التوالي بالدقائق 20 و39 و53.

واختتم سفيان رحيمي أهداف اللقاء في الدقيقة 62.

ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة أمام النيجر في شهر مارس المقبل.

ويتأهل متصدر المجموعات التسعة بتصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتأهل الرباعي صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الملحق.

وكان منتخب المغرب قد حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022 الأخيرة.

تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب المغرب أيوب الكعبي
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - بمشاركة مابولولو.. أنجولا تتعادل مع الكاميرون وكيل موكوينا: لا أستطيع تأكيد أو نفي مفاوضات الأهلي تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة اتحاد الكرة يكشف عن الملعب الذي يستضيف السوبر الإفريقي حال إقامته في مصر تصفيات كأس العالم - بمشاركة ديانج.. منتخب مالي يتعثر مجددا ويتعادل مع مدغشقر مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا محرز قد يعود لمنتخب الجزائر قريبا مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة
أخر الأخبار
تريزيجيه: أتعرض للظلم الإعلامي.. وهذا ما حدث بين حسام حسن وصلاح 3 ساعة | منتخب مصر
الدرندلي: حسام حسن تشاور مع صلاح عن إمكانية تغييره أمام غينيا بيساو 3 ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: استمرار تين هاج في تدريب مانشستر يونايتد.. ومفاوضات لتجديد تعاقده 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات كأس العالم - بالعلامة الكاملة.. الكعبي يقود المغرب لاكتساح الكونغو بسداسية 4 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة مابولولو.. أنجولا تتعادل مع الكاميرون 4 ساعة | الكرة الإفريقية
يورو 24 هل مستعدة لقدومه؟ رونالدو يسجل هدفين في انتصار البرتغال الثلاثي على أيرلندا 4 ساعة | ألمانيا 2024
تصفيات كأس العالم - منتخب الأردن يفوز على السعودية ويخطف صدارة المجموعة السابعة 4 ساعة | الوطن العربي
المنتخب الأولمبي يوضح لـ في الجول حقيقة طلب ضم عبد المنعم وإمام لقائمة باريس 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل