تصفيات كأس العالم - بمشاركة مابولولو.. أنجولا تتعادل مع الكاميرون

تعادل منتخب الكاميرون مع مضيفه أنجولا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري أنجولا الكاميرون

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى النقطة 6 في المركز الرابع بالمجموعة، بفارق نقطتين عن الكاميرون المتصدر بـ8 نقاط.

تقدم منتخب الكاميرون في الدقيقة 11 بهدف سجله بريان مبيومو، قبل أن يتعادل منتخب أنجولا في الدقيقة 54 بهدف عكسي سجله نجاديو بالخطأ في مرماه.

وشارك مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في المباراة من بدايتها مع أنجولا، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 71.

في مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها خسر منتخب ليبيا أمام كاب فيردي بهدف دون رد.

ووصل منتخب كاب فيردي إلى النقطة السابعة في المركز الثاني خلف الكاميرون، بينما تجمد رصيد ليبيا عن النقطة 7 أيضا ولكن في المركز الثالث بفارق النقاط.