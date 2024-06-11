وكيل موكوينا: لا أستطيع تأكيد أو نفي مفاوضات الأهلي

كشف جلين بينكين وكيل تيبوهو موكوينا لاعب وسط ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب.

وقال بينكين عبر قناة إم بي سي مصر 2: "في الشهور الأخيرة انتشرت العديد من التكهنات أن موكوينا سينضم إلى الأهلي لكني لا أستطيع تأكيد هذه المعلومة أو نفيها".

وأضاف "لا يوجد مفاوضات بين الأهلي وموكوينا ولست على دراية أن الأهلي فاوض صنداونز بشأن اللاعب، قد يكون الأهلي تواصل مع صنداونز ولكن من جانبي لا أستطيع تأكيد أو نفي ذلك".

وأكمل "كل ما يقال بشأن العروض المقدمة لـ موكوينا مجرد شائعات، وعلى حد علمي لا يوجد أي عروض من الأهلي واللاعب متبقي في تعاقده مع صنداونز موسمين".

وأتم تصريحاته "لا يوجد أي مفاوضات من نادي الوكرة القطري مع موكوينا".

وذكرت صحيفة "ذا سيتيزين" الجنوب إفريقية في شهر فبراير الماضي أن النادي الأهلي يريد التعاقد مع تيبوهو موكوينا لاعب وسط صنداونز بعدما أعجبت الإدارة بمستواه في أمم إفريقيا.

وقال مصدر من صنداونز لصحيفة "ذا سيتيزين" وقتها: "الأهلي تواصل بالفعل مع أحد أفراد إدارة صنداونز تمهيدا لتقديم عرض رسمي في الصيف من أجل موكوينا".

المصدر واصل "موكوينا لاعب رائع ويستحق اللعب في أوروبا. ليس في فريق صغير بل في أحد أندية أوروبا الكبرى أيضا بإنجلترا أو إسبانيا مثلا، هكذا نقيمه".

وأضاف "ولكن علينا أن نستمع إلى عرض الأهلي لأنهم جادون من أجله بالفعل. أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة له، لأنه قدم لصنداونز كل شيء ممكن بالفعل كلاعب".

موكوينا البالغ من العمر 27 عاما لعب الموسم المنقضي مع صنداونز 37 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.