تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

منتخب جنوب إفريقيا

غاب بيرسي تاو جناح الأهلي عن فوز جنوب إفريقيا على زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليشعل صراع القمة في المجموعة.

وكان تاو قد شارك في 79 دقيقة أمام نيجيريا بالجولة الثالثة قبل أن يغيب عن مواجهة زيمبابوي.

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وسجل إقرام راينرز هدف جنوب إفريقيا الأول بالدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل تشيريوا لزيمبابوي في الدقيقة الثانية.

ونجح ثابيلو مورينا في تسجيل هدفي الفوز بالدقيقتين 55 و76.

وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى سبع نقاط ليشتعل صراع القمة بالتساوي مع منتخبي رواندا وبنين.

ويتأهل متصدر المجموعات التسعة بتصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتأهل الرباعي صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الملحق.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراته المقبلة أمام ليسوتو في شهر مارس المقبل.

ويغيب منتخب جنوب إفريقيا عن كأس العالم منذ نسخة 2010.

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