تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة

غاب بيرسي تاو جناح الأهلي عن فوز جنوب إفريقيا على زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليشعل صراع القمة في المجموعة.

وكان تاو قد شارك في 79 دقيقة أمام نيجيريا بالجولة الثالثة قبل أن يغيب عن مواجهة زيمبابوي.

وسجل إقرام راينرز هدف جنوب إفريقيا الأول بالدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل تشيريوا لزيمبابوي في الدقيقة الثانية.

ونجح ثابيلو مورينا في تسجيل هدفي الفوز بالدقيقتين 55 و76.

وارتفع رصيد جنوب إفريقيا إلى سبع نقاط ليشتعل صراع القمة بالتساوي مع منتخبي رواندا وبنين.

ويتأهل متصدر المجموعات التسعة بتصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتأهل الرباعي صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الملحق.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراته المقبلة أمام ليسوتو في شهر مارس المقبل.

ويغيب منتخب جنوب إفريقيا عن كأس العالم منذ نسخة 2010.