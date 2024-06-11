من رونالدو إلى كروس.. أساطير قد تظهر لأخر مرة في اليورو

ينتظر عدد من أساطير كرة القدم الظهور لآخر مرة في بطولة أوروبا عندما يخوضون يورو 2024 سواء بسبب التقدم في العمر أو اتخاذ قرار الاعتزال.

ويأتي النجم الألماني توني كروس على هذه المجموعة بعدما أعلن تعليق حذاءه بشكل نهائي عقب نهاية يورو 2024.

فيما بات كريستانو رونالدو أسطورة البرتغال على مقربة من نهاية مشواره الدولي إذ يبلغ من العمر 39 عاما، ومن الصعب مشاركته في النسخة المقبلة يورو 2028.

FilGoal.com يستعرض قائمة بأفضل اللاعبين المتوقع ظهورهم لأخر مرة في البطولة الأوروبية العريقة.

توني كروس

سيعلق لاعب خط الوسط توني كروس حذاءه إلى الأبد في نهاية بطولة أوروبا حيث يحاول قيادة فريق ألمانيا الجريح إلى بطولة الأحلام على أرضه.

كروس صاحب الـ34 عاما وسبق وأن اعتزل دوليا في عام 2021 لكنه تراجع عن قراره بعد محادثات مع مدرب منتخب بلاده جوليان ناجلسمان.

كروس الذي اشتهر بإبداعه الرائع ورؤيته وقدراته على الكرات الثابتة ، وكان جزءا من منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم في عام 2014 وفريق 2010 الذي جاء في المركز الثالث.

كروس سيبقى واحد من أكثر اللاعبين تتويجا في التاريخ، بعد أن ساعد ريال مدريد على الفوز ب23 لقبا.

كروس المحبوب يسعى لتتويج مسيرته الرائعة بالفوز بكأس بطولة أوروبا 2024 التي تحتضنها بلاده.

كريستيانو رونالدو

من المقرر أن يلعب كريستيانو رونالدو في بطولة أوروبا للمرة السادسة في رقم قياسي جديد، بعد استدعائه من قبل مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز.

التواجد فير قائمة البرتغال بيورو 2024 في عمر 39 عاما، يعد إنجازا رائعا للمهاجم الأسطوري، الذي يتحدى دائما لياقته البدنية وتقدمه في العمر.

لكن من شبه المؤكد أن نسخة 2024 هي المرة الأخيرة التي سيستمتع فيها المشجعون بتواجد رونالدو في بطولة أوروبا.

لم يتطرق رونالدو ولا البرتغال إلى مستقبله الدولي ، ولكن بالنظر إلى الطبيعة الصعبة لدور المهاجم ، لن يتطلب الأمر أقل من معجزة للاعب قارب على عامه الـ 40 للاستمرار لمدة أربع سنوات أخرى حتى يورو 2028.

رونالدو سيذهب إلى يورو 2024 هذا الصيف، وهو أكثر من لعب مباريات دولية بواقع 206 مباراة وسجل 128 هدفا، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ كرة القدم الدولية.

رنالدو ظهر لأول مرة في يورو 2004 التي نُظمت ببلاده البرتغال، أي أن يورو 2024 قد تكون الأخيرة بعد 20 عاما بين المشاركتين.

لوكا مودريتش

سيقود لوكا مودريتش ، اللاعب الأكثر مشاركة في كرواتيا على الإطلاق ، الفريق مرة أخرى في بطولة أوروبا ، والتي من المحتمل أن تكون آخر بطولة كبرى له قبل اعتزاله كرة القدم الدولية.

بدأ مودريتش رحلته الدولية مع كرواتيا كلاعب بديل في كأس العالم 2006، لتستمر مسيرة اللاعب البالغ من العمر 38 عاما الآن مع منتخب بلاده حتى الآن لكنها وصلت مراحلها الأخيرة.

على الرغم من عمره المتقدم، سيظل مودريتش لاعبا رئيسيا لكرواتيا في بطولة أوروبا، حيث ينظم الهجوم ويوجه فريقه من خط الوسط.

مودريتش يستهدف الفوز ببطولة أوروبا، بعدما قاد كرواتيا إلى المركز الثاني التاريخي في كأس العالم 2018 والمركز الثالث في كأس العالم 2022، ولن يحب شيئا أكثر من حمل الكأس في ألمانيا.

مانويل نوير

من المتوقع أن تكون بطولة أوروبا 2024 هي الأخيرة لحارس المرمى الألماني مانويل نوير ، الذي بلغ 38 عاما في مارس الماضي.

لم يلعب نوير مع المنتخب الوطني منذ كأس العالم 2022، حيث خرجوا في مرحلة المجموعات.

لسوء الحظ ، أصيب العملاق الألماني القوي الذي يبلغ طوله 1.93 مترا بكسر في ساقه في عطلة بعد البطولة وتم استبعاده لمدة عام تقريبا.

وكان من المتوقع أن يعود حارس مرمى بايرن ميونيخ إلى ألمانيا خلال المباريات الودية الدولية في مارس الماضي لكنه تعرض لإصابة أخرى في التدريبات واحتل مارك أندريه تير شتيجن حراسة المانشافت في غيابه.

على الرغم من كونه الحارس الأول لألمانيا ، فمن المحتمل ألا يلعب نوير كل مباراة في بطولة أوروبا حيث اختار ناجلسمان أربعة حراس مرمى في تشكيلته المؤقتة لتوزيع عبء العمل على حارسه النجم المعرض للإصابة.

ولكن إذا تخلص نوير من قيود الإصابات وحصل على فرصته في يورو 2024 ، فسيحصل المشجعون الألمان على فرصة أخيرة لتشجيع حارسهم التاريخي.

أوليفييه جيرو

أحد أكثر المهاجمين الذين قدموا الكثير بعيدا عن الأضواء ، النجم الفرنسي أوليفييه جيرو سينهي مشواره الدولي بعد هذه النسخة من اليورو ، مما يضع حدا لرحلته التي استمرت 13 عاما مع الديوك.

جيرو، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 57 هدفا في 131 مباراة، قرر الاعتزال الدولي لإفساح المجال أمام الشباب حسبما قال.

بمجرد انتهاء بطولة أوروبا، سيستمر جيرو في لعب كرة القدم للأندية لمدة عامين على الأقل ، بعد أن وقع مؤخرا مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي في انتقال مجاني من ميلان الإيطالي.

يان سومر

أحد أهم حراس المرمى في أوروبا، رغم أن كرة القدم ابتسمت له ومنحته الشهرة التي يستحقها فى وقت متأخر.

سومر قد انتقل خارج الدوري السويسري لأول مرة في صيف 2014 عندما انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبعد ثمانية مواسم ونصف الموسم انتقل يان سومر إلى بايرن ميونيخ في يناير 2023.

يشتهر سومر بقدرته على التصدي لركلة الجزاء إذ أطاح بفرنسا من ثمن نهائي النسخة الماضية من اليورو بعدما أوقف ركلة جزاء كيليان مبابي.

كما يعد الحارس الذي فك شفرة جورجينيو وصد ركلتي جزاء أمامه وتسبب بشكل مباشر في تصدر بلاده ترتيب المجموعة.

سومير وصل إلى عامه الـ35 وبات من الصعب مشاركته في النسخة المقبلة من اليورو، إذ سيبلغ من العمر 39 عاما.