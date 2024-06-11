خبر في الجول - إصابة مصطفى محمد بجزع في الرباط الداخلي للركبة

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 19:50

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - غينيا بيساو - مصطفى محمد

أثبتت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

مصطفى محمد

النادي : نانت

مصر

وعلم FilGoal.com أن مصطفى محمد خضع لأشعة عقب عودته إلى القاهرة مع منتخب مصر القائد من غينيا بيساو.

وجاءت نتيجة الأشعة بإصابة مصطفى محمد بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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وبعدها بدقائق أعلن اتحاد الكرة تشخيص الإصابة والتي جاءت بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وخرج مصطفى محمد في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه أحمد أمين لاعب إنبي.

وحقق منتخب مصر التعادل بعدما فاز في 3 مباريات متتالية في التصفيات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

منتخب مصر رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، ووصل منتخب غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الفراعنة.

مصطفى محمد منتخب مصر
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