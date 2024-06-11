الأهلي يعلن إعادة هيكلة قناته.. وسفر الخطيب بشكل عاجل

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

الخطيب في مران الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أعلن مجلس إدارة الأهلي إعادة هيكلة قناته التليفزيونية المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

واجتمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبله بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات.

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هذا بالإضافة لإعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة برزنتيشن.

كما أعلن الأهلي في السياق ذاته سفر الخطيب بشكل عاجل خلال ساعات لاستكمال برنامجه العلاجي الذي تأجل لما يزيد عن ثمانية أشهر.

وكان الخطيب قطع رحلة علاجه للظروف الصحية التي مر بها نائبه الراحل العامري فاروق.

كما قرر الخطيب رغم نصيحة الأطباء التواجد في مصر ومتابعة مهام عمله في الأهلي بعد نصيحته بضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية.

وتلقى الخطيب تحذيرات من طبيبه وبناء عليه أجرى فحوصات والتي أظهرت ضرورة سفره للخارج مباشرة لاستكمال برنامجه العلاجي والبقاء تحت الإشراف الطبي.

الأهلي الخطيب
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