تصفيات كأس العالم - بمشاركة ديانج.. منتخب مالي يتعثر مجددا ويتعادل مع مدغشقر

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

تعثر منتخب مالي للمرة الثالثة على التوالي في التصيفات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد التعادل أمام مدغشقر.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

مالي

وحسم التعادل السلبي مواجهة مالي أمام مدغشقر على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم.

وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي منذ بداية المباراة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 71.

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وارتفع رصيد مالي إلى 5 نقاط في المركز الرابع بعد التعثر الثالث بتعادلين وخسارة.

بينما ارتفع رصيد مدغشقر لسبع نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن منتخب غانا المتصدر.

وكان أليو ديانج قد غاب عن المشاركة في مباراة مالي الأخيرة أمام غانا والتي انتهت بفوز النجوم السوداء بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب مالي مباراته المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام جزر القُمر في شهر مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتأهل متصدر المجموعات التسعة بتصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتأهل الرباعي صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات إلى الملحق.

مالي أليو ديانج تصفيات كأس العالم
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