مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

السودان ضد جنوب السودان - تصفيات كأس العالم

تغلب منتخب السودان على مضيفه جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأقيم اللقاء على ملعب جوبا بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعتبر ذلك اللقاء تاريخيا إذ إنها المباراة الرسمية الأولى بين السودان وجنوب السودان منذ انفصال الدولتين.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - النسور في خطر.. نيجيريا تسقط أمام بنين ماركا: رغم التراجع عن الانسحاب.. ريال مدريد يعترض على حقوق بث كأس العالم للأندية موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - هدف صلاح يؤمن الصدارة لمنتخب مصر بتعادل مع غينيا بيساو

وحضر إنفانتينو اللقاء ليشهد افتتاح ملعب جوبا بجنوب السودان والذي تم استثمار 5 ملايين يورو من أجل إنشاء الملعب.

وسجل أهداف السودان كل من ولي الدين خضير وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن.

الصدارة

حافظ متخب السودان بانتصاره على صدارة المجموعة الثانية عقب مرور أربع جولات.

ويتصدر السودان المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب السنغال.

بينما يحل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وتجمد رصيد جنوب السودان عند نقطتين في المركز الخامس بفارق نقطة عن توجو صاحبة المركز الرابع.

ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب السودان أمام السنغال في الجولة الخامسة والمقرر لها مارس المقبل.

أجواء أخوية

شهدت أجواء ما قبل المباراة أجواء أخوية بين الجانبين.

وزار لاعب منتخبي السودان وجنوب السودان السابق، ريتشارد جاستن بعثة منتخب السودان قبل المباراة.

وكان ريتشارد جاستن الذي سبق ومثل فريق الإسماعيلي قد لعب بقميص منتخب السودان قبل انفصال الدولتين ولعب أمم إفريقيا 2008.

بينما بعد الانفصال انتقل إلى منتخب جنوب السودان وخاض سبع مباريات دولية.

ورغم انتقاله للعب بقميص جنوب السودان ذهب ريتشارد جاستن لبعثة منتخب السودان من أجل زيارتهم.

وبدأ جاستن مشواره مع فريق الهلال ولعب بقميص الإسماعيلي في صيف 2003 قبل أن يعود للهلال مجددا بعد موسمين.

السودان جنوب السودان تصفيات كأس العالم ملعب جوبا
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة اتحاد الكرة يكشف عن الملعب الذي يستضيف السوبر الإفريقي حال إقامته في مصر تصفيات كأس العالم - بمشاركة ديانج.. منتخب مالي يتعثر مجددا ويتعادل مع مدغشقر محرز قد يعود لمنتخب الجزائر قريبا مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني
أخر الأخبار
كرة سلة - الأخضر يتقدم في السلسلة مجددا.. الاتحاد يقلب النتيجة ويهزم الأهلي 51 دقيقة | كرة سلة
ميكالي: حان الوقت لتسهيل مهمة المنتخب الأولمبي.. وهذا موقفنا من ضم صلاح ساعة | الكرة المصرية
عودة بعد 12 عاما.. الكويت تتأهل إلى كأس آسيا ساعة | آسيا
تحضيرا لـ أولمبياد باريس.. منتخب مصر الأولمبي يكرر الفوز على كوت ديفوار بثنائية محمود صابر ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - غياب تاو.. جنوب إفريقيا تهزم زيمبابوي واشتعال القمة ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - المرشح لدعم دفاع الأهلي.. يوسف أيمن يسجل في فوز قطر على الهند ساعة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية.. وجوميز يعقد جلسة خاصة مع الونش وشيكابالا 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتر ميلان يجدد تعاقد باريلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 2 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل