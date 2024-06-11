مباراة سيتذكرها التاريخ بحضور إنفانتينو.. السودان يهزم جنوب السودان بافتتاح ملعب جوبا

تغلب منتخب السودان على مضيفه جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأقيم اللقاء على ملعب جوبا بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعتبر ذلك اللقاء تاريخيا إذ إنها المباراة الرسمية الأولى بين السودان وجنوب السودان منذ انفصال الدولتين.

وحضر إنفانتينو اللقاء ليشهد افتتاح ملعب جوبا بجنوب السودان والذي تم استثمار 5 ملايين يورو من أجل إنشاء الملعب.

وسجل أهداف السودان كل من ولي الدين خضير وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن.

الصدارة

حافظ متخب السودان بانتصاره على صدارة المجموعة الثانية عقب مرور أربع جولات.

ويتصدر السودان المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن منتخب السنغال.

بينما يحل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وتجمد رصيد جنوب السودان عند نقطتين في المركز الخامس بفارق نقطة عن توجو صاحبة المركز الرابع.

ويتذيل منتخب توجو الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويلعب منتخب السودان أمام السنغال في الجولة الخامسة والمقرر لها مارس المقبل.

أجواء أخوية

شهدت أجواء ما قبل المباراة أجواء أخوية بين الجانبين.

وزار لاعب منتخبي السودان وجنوب السودان السابق، ريتشارد جاستن بعثة منتخب السودان قبل المباراة.

وكان ريتشارد جاستن الذي سبق ومثل فريق الإسماعيلي قد لعب بقميص منتخب السودان قبل انفصال الدولتين ولعب أمم إفريقيا 2008.

بينما بعد الانفصال انتقل إلى منتخب جنوب السودان وخاض سبع مباريات دولية.

ورغم انتقاله للعب بقميص جنوب السودان ذهب ريتشارد جاستن لبعثة منتخب السودان من أجل زيارتهم.

وبدأ جاستن مشواره مع فريق الهلال ولعب بقميص الإسماعيلي في صيف 2003 قبل أن يعود للهلال مجددا بعد موسمين.

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