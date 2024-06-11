لويس دياز: سعيد مع ليفربول.. ولا أفكر في أي شيء آخر

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

لويس دياز - فولام ضد ليفربول

علق لويس دياز جناح ليفربول على التقارير التي ربطته بالرحيل من صفوف الحمر هذا الصيف.

تألق دياز مع ليفربول جعل بعض التقارير تربطه بالانتقال إلى أكثر من فريق، أبرزها برشلونة.

وقال لويس دياز في تصريحات للصحفيين: "أنا سعيد جدا في ليفربول، إنه فريق رائع، كنت أرغب دائما في اللعب معه، لذلك أنا سعيد جدا وأشعر بالراحة".

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وأضاف "لا أفكر في أي شيء آخر، أنا أفكر في المنتخب الكولومبي فقط حاليا".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع دياز خلال هذا الصيف.

يرى برشلونة في لويس دياز جناح ليفربول، الخيار الأمثل لتدعيم خطه هجومه بالموسم المقبل.

ويمتد تعاقد الجناح الكولومبي مع ليفربول حتى صيف 2027.

وأوضحت التقارير أن الوضع المالي لبرشلونة يعيق فكرة التعاقد مع دياز، ولكن في حال التخلي عن أحد نجوم الفريق قد يتغير الموقف.

وأشارت إلى أن البرازيلي رافينيا يحظى بتقدير مسؤولي برشلونة، لكنهم قد يتخلون عن خدماته لتسهيل مهمة التعاقد مع دياز.

ويعاني برشلونة من أزمة مادية قد تجعله مجبرا على بيع أحد نجوم الفريق من أجل التعاقد مع لاعبين.

رافينيا سبق وأن تلقى عرضا مغريا من الهلال السعودي خلال الصيف الماضي لكنه النادي الكتالوني تمسك ببقائه.

وتوج الجناح البرازيلي مع برشلونة بـ 3 ألقاب (الدوري الإسباني - كأس ملك إسبانيا - السوبر الإسباني).

لويس دياز ليفربول برشلونة
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