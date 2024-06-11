محرز قد يعود لمنتخب الجزائر قريبا

كشف وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رياض محرز قائد الخضر قد يعود لصفوف الفريق قريبا بعدما استبعد عن المعسكرين الأخيرين.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر في توقفي مارس ويونيو غياب محرز، ففي المرة الأولى أوضح المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش أن رياض طلب الإعفاء من الواجب الدولي حتى يقرر موقفه من مواصلة اللعب دوليا، بينما أثير الجدل قبل معسكر شهر يونيو الحالي.

وقال صادي في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: "لا يوجد أي مشاكل بين رياض محرز وبيتكوفيتش، القضية أخذت أبعاد أكبر مما تستحقه".

وأضاف "تحدثت مع بيتكوفيتش مؤخرا، وسيلتقي مع محرز الأيام المقبلة لتجاوز هذا الغموض بينهما".

وواصل "ربما يعود محرز لصفوف منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا شهر سبتمبر المقبل، كون المنتخب الجزائري بحاجة لكل اللاعبين".

وكانت نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار آخر ظهور لجناح أهلي جدة مع محاربي الصحراء.

ماذا حدث؟

قبل أسابيع، أوضح رياض محرز جناح أهلي جدة أسباب عدم انضمامه لمنتخب الجزائر في فترة التوقف الدولي الحالي عقب نهاية الموسم.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استعدادا لمواجهة غينيا يوم 6 يونيو القادم ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، وأوغندا في الجولة الرابعة، استبعاد محرز.

وقال محرز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم أتلق أي مكالمات من مدرب منتخب الجزائر ولا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف "لقد شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، لذلك اخترت الراحة خلال آخر مباراتين في الدوري السعودي حتى أكون جاهزا لهاتين المواجهتين الهامتين في تصفيات كأس العالم 2026".

وأكمل "حظا طيبا للمنتخب الجزائري في المباريات القادمة، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون متواجدا في صفوف المنتخب".

وأتم قائد منتخب الجزائر "أحترم اختيارات المدرب ولكني أحيطم علما بهذا القرار".

من جهته، كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أسباب استبعاد رياض محرز قائد الفريق من قائمة الخضر لمواجهتي غينيا وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: "أذكركم في البداية بأنني تحدثت مع رياض محرز في شهر مارس الماضي وطلب مني عدم استدعائه".

وأضاف "كان من المفترض أن يتصل بي عندما يريد العودة لكنني لم أتلق أي شيء منه، وهذا يعني أنه لا يزال غير جاهز".

يذكر أن محرز غاب عن معسكر منتخب الجزائر الأول تحت قيادة بيتكوفيتش في مارس الماضي، بعدما أخبر المدرب الجديد أنه ليس جاهزا لحسم مستقبله الدولي.

وأكد المدرب البوسني "رغم ذلك وضعت اسم محرز ضمن القائمة الموسعة، وأبواب المنتخب تبقى مفتوحة".

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