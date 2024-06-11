منتخب هولندا يكشف بديل دي يونج في يورو 2024

أعلن منتخب هولندا ضم إيان ماتسن بدلا من المصاب فرينكي دي يونج في قائمة يورو 2024.

وكشف المنتخب الهولندي قبل ساعات عدم لحاق فرينكي دي يونج للمشاركة في بطولة يورو 2024.

لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 22 عاما لم يلعب أي مباراة دولية من المنتخب الهولندي الأول.

بينما تدرج في صفوف منتخبات هولندا للفئات السنية المختلفة.

وكان دي يونج قد اختير في قائمة هولندا التي ستشارك في بطولة يورو 2024 هذ الشهر، رغم أنه غاب عن المباريات الأخيرة في الموسم بسبب الإصابة.

وقال لاعب برشلونة لجريدة دي تليجراف من قبل: "أنا على استعداد لتحمل المخاطر للعب يورو 2024 من أجل منتخب بلدي".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو ألا تصبح إصابة مزمنة في الكاحل".

وتابع "في الوقت الحالي لا يبدو أن هذا هو الحال، ولهذا السبب لم أخضع لعملية جراحية".

وتعرض دي يونج للإصابة في كاحله خلال لقاء برشلونة وريال مدريد.

وابتعد النجم الهولندي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم المنصرم.

وأعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات يورو 2024.

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينورد الهولندي)- مارك فليكين (برينتفورد الإنجليزي)- برات فيربوجين (برايتون الإنجليزي)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)- دالي بليند (جيرونا الإسباني)- ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)- ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)- دينزيل دومفريز (إنتر ميلان الإيطالي- جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الهولندي)- لوتشارل جيرترويدا (فينورد الهولندي)- ميكي فان دي فين (توتنام الإنجليزي)

الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني)- ريان جرافينبيرخ (ليفربول الإنجليزي)- تيون كوبمينيرس (أتالانتا الإيطالي)- تيجاني ريندرز (ميلان الإيطالي)- جيردي شوتن (أيندهوفن الهولندي)- جورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)- جوي فيرمان (أيندهوفن الهولندي)

الهجوم: بريان بروبي (أياكس الهولندي)- ستيفن بيرجفاين (أياكس الهولندي)- ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد الإسباني)- كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي)- دونيل مالين (بروسيا دورتموند الألماني)- تشافي سيمونز (لايبزيج الألماني)- فوت فيجورست (هوفنهايم الألماني)

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الرابعة بجوار كل من فرنسا وبولندا والنمسا.

ويبدأ منتخب هولندا مشواره في البطولة بملاقاة بولندا في 16 يونيو المقبل.

وفي الـ21 من الشهر ذاته يواجه فرنسا، ويختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة النمسا في 25 يونيو.