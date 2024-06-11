مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة
الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 10:15
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس العالم - إفريقيا
زامبيا × تنزانيا.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
موريشيوش × إسواتيني.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
كينيا × كوت ديفوار.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
جنوب السودان × السودان.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
مدغشقر × مالي.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.
جنوب إفريقيا × زيمبابوي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الكونغو × المغرب.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
كاب فيردي × ليبيا.. 7:00 تطبيق شاهد.
ليسوتو × رواندا.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
تشاد × جزر القمر.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الجابون × جامبيا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
أنجولا × الكاميرون.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
سيشيل × بوروندي.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
دوري السوبر المصري لكرة السلة
الأهلي ؛ الاتحاد السكندري.. 8:00 سبورت - أون تايم سبورتس.
تصفيات كأس العالم - آسيا
اليابان × سوريا.. 1:15 مساء.
كوريا الجنوبية × الصين.. 2:00 مساء.
أستراليا × فلسطين.. 3:05 مساء.
قطر × الهند.. 6:45 مساء - قناة الكأس الرياضية 1.
عمان × قيرغيزستان.. 7:00 مساء - عمان الرياضية.
لبنان × بنجلاديش.. 7:00 مساء - الكأس الرياضية 5.
الإمارات × البحرين.. 8:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
الكويت × أفغانستان.. 8:45 مساء - الكويت الرياضية.
السعودية × الأردن.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 1.
العراق × فيتنام.. 9:00 مساء - العراقية الرياضية.
مباريات ودية دولية
منتخب مصر الأولمبي × كوتديفوار.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.
البرتغال × أيرلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
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