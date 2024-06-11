مواعيد مباريات الثلاثاء 11 يونيو - مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار.. ونهائي دوري السلة

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 10:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

تستأنف اليوم مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

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زامبيا × تنزانيا.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

موريشيوش × إسواتيني.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

كينيا × كوت ديفوار.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

جنوب السودان × السودان.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

مدغشقر × مالي.. 4:00 مساء - تطبيق شاهد.

جنوب إفريقيا × زيمبابوي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الكونغو × المغرب.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

كاب فيردي × ليبيا.. 7:00 تطبيق شاهد.

ليسوتو × رواندا.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

تشاد × جزر القمر.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الجابون × جامبيا.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

أنجولا × الكاميرون.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

سيشيل × بوروندي.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

دوري السوبر المصري لكرة السلة

الأهلي ؛ الاتحاد السكندري.. 8:00 سبورت - أون تايم سبورتس.

تصفيات كأس العالم - آسيا

اليابان × سوريا.. 1:15 مساء.

كوريا الجنوبية × الصين.. 2:00 مساء.

أستراليا × فلسطين.. 3:05 مساء.

قطر × الهند.. 6:45 مساء - قناة الكأس الرياضية 1.

عمان × قيرغيزستان.. 7:00 مساء - عمان الرياضية.

لبنان × بنجلاديش.. 7:00 مساء - الكأس الرياضية 5.

الإمارات × البحرين.. 8:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

الكويت × أفغانستان.. 8:45 مساء - الكويت الرياضية.

السعودية × الأردن.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 1.

العراق × فيتنام.. 9:00 مساء - العراقية الرياضية.

مباريات ودية دولية

منتخب مصر الأولمبي × كوتديفوار.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

البرتغال × أيرلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الأهلي سلة الاتحاد السكندري تصفيات كأس العالم
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