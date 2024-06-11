مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بوركينا فاسو بالهدف في شباك الكاميرون

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع منافسه سيراليون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل لمنتخب بوركينا فاسو كل من دانجو واتارا ولاسينا تراوري، وأحرز أوجوستوس كارجبو وأمادو باكايوكو لسيراليون.

ويعتبر التعادل في صالح الفراعنة بسبب عدم وصول أحد المنتخبين للنقطة السابعة ويقترب من منتخب مصر المتصدر برصيد 10 نقاط.

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وتقدم واتارا لبوركينا بعد تسديدة مباشرة في المرمى عقب تمريرة من ستيفان عزيز كي في الدقيقة 41.

وضاعف تراوري النتيجة لبوركينا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وقلص كارجبو النتيجة رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 57.

وتعادل باكايوكو في الوقت القاتل بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

منتخب مصر في الصدارة برصيد 10 نقاط، وغينيا بيساو في الوصافة بـ6 نقاط، ويأتي منتخب بوركينا في المركز الثالث بـ5 نقاط.

ويتساوى منتخب سيراليون معه في النقاط في المركز الرابع، ثم منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

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