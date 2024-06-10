إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - منتخب مصر

أبدى إبراهيم حسن مدير منتخب مصر رضاه عن أداء الفراعنة رغم التعادل مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وقال حسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أضعنا عدة فرص واستحوذنا بنسبة كبيرة. تحدثنا في غرفة الملابس وهنأنا اللاعبين على الأداء ونشعر بالرضا عن الشكل العام".

وأضاف "حافظنا على فارق النقاط في الصدارة، ولم تكن هناك العديد من الفرص علينا والهدف أتى من خطأ".

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وأوضح "كيف لا توجد تقنية الفيديو في تصفيات كأس العالم؟ الاتحاد الدولي يجب أن يضحي قليلا لأن إفريقيا ليست قارة صغيرة".

وتابع "شاهدنا مباريات غينيا بيساو السابقة ولم يكن ملعبها ممتلئا عكس اليوم".

وعن إصابة مصطفى محمد أوضح "إصابة مصطفى محمد جزع في الرباط الداخلي على الأرجح وسيتم التأكد من ذلك حين يخضع للأشعة في القاهرة. محمد أبو العلا طبيب المنتخب طمأننا أن الإصابة ليست سيئة".

أما بشأن ما أثير حول رفض محمد صلاح للتغيير قال: "نستغرب ما نسمعه كل يوم. أي شخص يقول أي شيء ليصنع "التريند". حسام حسن كان ينوي إشراك ناصر ماهر ومصطفى فتحي، وكان يتبقى توقف واحد لإجراء التبديلات".

وأوضح "راجعنا الفكرة وقررنا عدم سحب صلاح الذي لم يكن يعرف عن ذلك شيئا ولم نوجه له الحديث من الأساس".

واختتم "صلاح يثق في المدير الفني الذي هو صاحب الرأي الأول والأخير. وقررنا الإبقاء على صلاح في الملعب لزيادة الضغط الفني والمعنوي على دفاع غينيا بيساو".

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