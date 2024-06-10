مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني

يرى مروان عطية أن منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء، وعلى الجانب الآخر كشف عما تغير في الشوط الثاني.

وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال عطية عبر أون تايم سبورتس: "الأجواء كانت صعبة، تمكنا في الشوط الثاني من الاستحواذ على الكرة بالرغم من سوء أرضية الملعب، منتخب غينيا بيساو يبدو أنه سيء لكن في الحقيقة لديهم لاعبين أقوياء".

وأضاف "ماذا تغير في الشوط الثاني؟ فهمنا طريقة لعبهم ولذلك أصبحنا أفضل وتحدثنا مع بعضنا البعض بين الشوطين، منتخب غينيا بيساو لم يصل إلى مرمانا سوى مرة واحدة وقت تسجيل الهدف، الأهم إذا لم نحقق الانتصار فلا نخسر".

وأنهى حديثه قائلا: "جميعنا نحلم بالوصول إلى كأس العالم، يوجد فقط 3-4 لاعبين شاركوا في كأس العالم، ولذلك نريد تحقيق هذا الهدف".

وحقق منتخب مصر التعادل بعدما فاز في 3 مباريات متتالية في التصفيات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

منتخب مصر رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، ووصل منتخب غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الفراعنة.