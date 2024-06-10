انتهت مجموعة مصر - بوركينا فاسو (2)-(2) سيراليون.. تعادل لصالح الفراعنة

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد سيراليون في الجولة الرابعة بمجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي منتخب سيراليون خلفه مباشرة بنفس الرصيد.

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انتهت

التعادل في صالح مصر بسبب عدم وصول أحد المنتخبين للنقطة السابعة ويقترب من منتخب مصر المتصدر برصيد 10 نقاط.

ق 87: جوووول أمادو باكايوكو لاعب سيراليون.

ق 57: جوووول أوجوستوس كارجبو من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45 +2: جوووول لاسينا تراوري من نقطة الجزاء.

ق 45 +1: ضربة جزاء

ق 41: جوووول دانجو واتارا بعد تسديدة مباشرة في المرمى عقب تمريرة من ستيفان عزيز كي.

ق 13: كرة ترتطم في العارضة لبوركينا فاسو.

بداية المباراة

بوركينا فاسو سيراليون تصفيات كأس العالم 2026
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