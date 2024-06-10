تصفيات كأس العالم - النسور في خطر.. نيجيريا تسقط أمام بنين

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

خسر منتخب نيجيريا على يد مضيفه بنين بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

تقدم المنتخب النيجيري بهدف رافاييل أونيديكا، بعد تمريرة حاسمة من صامويل تشوكويزي نجم ميلان في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 37 تعادل منتخب بنين بواسطة جوديل دوسو.

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واكتملت المفاجأة بهدف ستيف موني في الدقيقة 45+3.

النتيجة جعلت بنين على صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا برصيد 7 نقاط.

الثاني مؤقتا هو منتخب ليسوتو برصيد 5 نقاط.

ويأتي منتخب رواندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، ويليه منتخب جنوب إفريقيا بنفس الرصيد.

أما منتخب نيجيريا فيأتي في المركز الخامس برصيد 3 نقاط من 4 مباريات.

نيجيريا
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