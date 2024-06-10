المركز الإعلامي لاتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض صلاح للتبديل

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 21:33

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - غينيا بيساو - محمد صلاح

كشف اتحاد الكرة عن حقيقة رفض محمد صلاح للخروج خلال مباراة مصر وغينيا بيساو.

وقال المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "لا صحة نهائيا لما يتردد عن رفض محمد صلاح الخروج".

وأوضح "لم يتم استبداله من الأساس. المدرب حسام حسن اكتفي بنزول ناصر ماهر فقط".

وأثارت الجدل لقطة لقيام مصطفى فتحي بعملية الإحماء قبل جلوسه مجددا، وأشيع من خلالها أن صلاح رفض الخروج.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم ماما بالدي لغينيا بيساو، وتعادل صلاح لمصر.

الفراعنة استمروا على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

أما غينيا بيساو فأتت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط مؤقتا، انتظارا لمباراة بوركينا فاسو مع سيراليون ولكل منهما 4 نقاط.

منافسات تصفيات كأس العالم تتوقف من الآن وإلى مارس 2025، حيث تستأنف من جديد بالجولة الخامسة.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك عام 2026.

محمد صلاح منتخب مصر غينيا بيساو
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