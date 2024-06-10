تصفيات كأس العالم – الجزائر تقلب الطاولة وتفوز على أوغندا بمشاركة قندوسي وهدف موتيابا
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
قلب منتخب الجزائر الطاولة على منافسه أوغندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
ترافيس موتيابا
النادي : الزمالك
وحقق فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر الفوز الأول له، بعد الخسارة في المباراة الماضية ضد غينيا بهدفين مقابل هدف.
وسجل حسام عوار وسعيد بن رحمة لصالح الجزائر، بينما أحرز ترافيس موتيابا لاعب الزمالك لمنتخب أوغندا.
وتمكن موتيابا من إحراز الهدف الرائع في الدقيقة العاشرة.
وتوغل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في عمق الملعب وسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.
وبالرغم من صغر سن موتيابا إلا أنه لعب مباراته الـ12 بقميص أوغندا، وللمرة الأولى في مسيرته يسجل هدفا مع منتخب بلاده.
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هدددددف!⚽— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
الهدف الأول للمنتخب الأوغندي ⚽️🔥
أوغندا 1 × 0 الجزائر#اوغندا_الجزائر#SSC | #WCQ pic.twitter.com/p4Q43egCTS
وحل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بديلا في الدقيقة 85 إذ شارك بدلا من عوار.
وتعادل عوار للجزائر في الدقيقة 46 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
هدددددف!⚽
هدف التعادل للمنتخب الجزائري ⚽️🔥
أوغندا 1 × 1 الجزائر#اوغندا_الجزائر#SSC | #WCQ pic.twitter.com/xq7tjKEDRh— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
وأضاف بن رحمة الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعدما راوغ حارس المرمى بروعة وسدد في المرمى الخالي.
هدددددف!⚽
الهدف الثاني للمنتخب الجزائري ⚽️🔥
أوغندا 1 × 2 الجزائر#اوغندا_الجزائر#SSC | #WCQ pic.twitter.com/b8O5pLyzeU— SSC (@ssc_sports) June 10, 2024
بهذا الفوز وصل منتخب الجزائر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب بتسوانا في الوصافة بـ 6 نقاط.
ويتساوى مع بتسوانا كل من غينيا وموزمبيق وأوغندا، بينما يتذيل منتخب الصومال الترتيب دون رصيد.