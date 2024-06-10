تصفيات كأس العالم – الجزائر تقلب الطاولة وتفوز على أوغندا بمشاركة قندوسي وهدف موتيابا

قلب منتخب الجزائر الطاولة على منافسه أوغندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ترافيس موتيابا النادي : الزمالك الجزائر

وحقق فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر الفوز الأول له، بعد الخسارة في المباراة الماضية ضد غينيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل حسام عوار وسعيد بن رحمة لصالح الجزائر، بينما أحرز ترافيس موتيابا لاعب الزمالك لمنتخب أوغندا.

وتمكن موتيابا من إحراز الهدف الرائع في الدقيقة العاشرة.

وتوغل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في عمق الملعب وسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وبالرغم من صغر سن موتيابا إلا أنه لعب مباراته الـ12 بقميص أوغندا، وللمرة الأولى في مسيرته يسجل هدفا مع منتخب بلاده.

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وحل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بديلا في الدقيقة 85 إذ شارك بدلا من عوار.

وتعادل عوار للجزائر في الدقيقة 46 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بن رحمة الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعدما راوغ حارس المرمى بروعة وسدد في المرمى الخالي.

بهذا الفوز وصل منتخب الجزائر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب بتسوانا في الوصافة بـ 6 نقاط.

ويتساوى مع بتسوانا كل من غينيا وموزمبيق وأوغندا، بينما يتذيل منتخب الصومال الترتيب دون رصيد.