تصفيات كأس العالم – الجزائر تقلب الطاولة وتفوز على أوغندا بمشاركة قندوسي وهدف موتيابا

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

حسام عوار

قلب منتخب الجزائر الطاولة على منافسه أوغندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وحقق فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر الفوز الأول له، بعد الخسارة في المباراة الماضية ضد غينيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل حسام عوار وسعيد بن رحمة لصالح الجزائر، بينما أحرز ترافيس موتيابا لاعب الزمالك لمنتخب أوغندا.

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وتمكن موتيابا من إحراز الهدف الرائع في الدقيقة العاشرة.

وتوغل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في عمق الملعب وسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وبالرغم من صغر سن موتيابا إلا أنه لعب مباراته الـ12 بقميص أوغندا، وللمرة الأولى في مسيرته يسجل هدفا مع منتخب بلاده.

وحل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بديلا في الدقيقة 85 إذ شارك بدلا من عوار.

وتعادل عوار للجزائر في الدقيقة 46 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بن رحمة الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعدما راوغ حارس المرمى بروعة وسدد في المرمى الخالي.

بهذا الفوز وصل منتخب الجزائر للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب بتسوانا في الوصافة بـ 6 نقاط.

ويتساوى مع بتسوانا كل من غينيا وموزمبيق وأوغندا، بينما يتذيل منتخب الصومال الترتيب دون رصيد.

الجزائر موتيابا كأس العالم 2026 أوغندا حسام عوار
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