الهدف الدولي الأول.. موتيابا يسجل مع أوغندا ضد الجزائر بطريقة رائعة

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

ترافيس موتيابا

سجل ترافيس موتيابا لاعب الزمالك ومنتخب أوغندا في مرمى منافسه الجزائر في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتمكن موتيابا من إحراز الهدف الرائع في الدقيقة العاشرة.

وتوغل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في عمق الملعب وسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

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وبالرغم من صغر سن موتيابا إلا أنه يلعب مباراته الـ12 بقميص أوغندا، وللمرة الأولى في مسيرته يسجل هدفا مع منتخب بلاده.

وخسرت الجزائر المباراة الماضية من غينيا بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد للجزائر.

وانضم موتيابا إلى الزمالك في الشتاء الماضي مقابل 220 ألف دولار.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليقترب من الانضمام للزمالك.

موتيابا الجزائر أوغندا تصفيات كأس العالم الزمالك
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