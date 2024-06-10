الهدف الدولي الأول.. موتيابا يسجل مع أوغندا ضد الجزائر بطريقة رائعة

سجل ترافيس موتيابا لاعب الزمالك ومنتخب أوغندا في مرمى منافسه الجزائر في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتمكن موتيابا من إحراز الهدف الرائع في الدقيقة العاشرة.

وتوغل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في عمق الملعب وسدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وبالرغم من صغر سن موتيابا إلا أنه يلعب مباراته الـ12 بقميص أوغندا، وللمرة الأولى في مسيرته يسجل هدفا مع منتخب بلاده.

وخسرت الجزائر المباراة الماضية من غينيا بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد للجزائر.

وانضم موتيابا إلى الزمالك في الشتاء الماضي مقابل 220 ألف دولار.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت ليقترب من الانضمام للزمالك.

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