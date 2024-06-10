هل سيبقى في برشلونة؟ جوارديولا يكشف مصير كانسيلو

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة - بورتو

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن آخر تطورات مستقبل ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو الذي أعير إلى برشلونة خلال الموسم المنقضي.

وقال بيب في تصريحات نقلتها إذاعة كوبيه الإسبانية: "سنتحدث عن برشلونة بشأن هذا الأمر ونحاول إيجاد أفضل حل ممكن".

وأوضح "إذا أراد جواو البقاء في برشلونة وتمكن الناديان من الاتفاق على السعر، سيلعب كانسيلو مع برشلونة مجددا".

أخبار متعلقة:
القادسية السعودي يعلن التعاقد مع حارس بلجيكا في يورو 2024 الاتحاد الليبي يعلن إقامة مرحلة حسم الدوري في إيطاليا يورو 2024 – منتخب جورجيا.. "لا نريد الذهاب إلى ألمانيا للتسوق أو السياحة" استدعاء حارس مانشستر يونايتد للجهاز الفني لإنجلترا في اليورو

واختتم "نحن نعمل على هذا الشيء، وهو لاعبنا حتى الآن".

وانتقل الظهير البرتغالي إلى برشلونة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء خلال الموسم الماضي.

وفي منتصف الموسم السابق له 2022-2023 لعب كانسيلو معارا في صفوف بايرن ميونيخ بعد خلاف مع جوارديولا.

ولعب كانسيلو 32 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وفي دوري الأبطال مع برشلونة لعب 10 مباريات وسجل هدفين وصنع هدفا.

جواو كانسيلو الدوري الإسباني برشلونة مانشستر سيتي
نرشح لكم
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا ألفاريز يزيد الشكوك حول مستقبله مع مانشستر سيتي رومانو: يونايتد يبحث عن عروض لـ سانشو.. والمبلغ المطلوب لبيعه استدعاء حارس مانشستر يونايتد للجهاز الفني لإنجلترا في اليورو رومانو: توخيل أوقف محادثاته مع يونايتد.. وخططه لمستقبله شاو: إصاباتي خطأ من الطاقم الطبي ومني بعد الإصابات العديدة.. سكاي تكشف مستقبل نكونكو مع تشيلسي تقرير: توتنام يستقر على فسخ عقد ندومبيلي
أخر الأخبار
الاتحاد الهولندي يعلن عدم لحاق دي يونج ببطولة يورو 2024 2 ساعة | ألمانيا 2024
مجموعة مصر – تعادل في صالح الفراعنة بين بوركينا فاسو وسيراليون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يكشف طبيعة إصابة مصطفى محمد وحقيقة رفض صلاح للتبديل 2 ساعة | الكرة المصرية
مروان عطية: منتخب غينيا بيساو لديه لاعبين أقوياء.. وهذا ما تغير في الشوط الثاني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
جوارديولا: هذه حقيقة مفاوضات الأندية معنا للتعاقد مع برناردو سيلفا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: مدافع ليفركوزن يفضل بايرن على الدوري الإنجليزي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت مجموعة مصر - بوركينا فاسو (2)-(2) سيراليون.. تعادل لصالح الفراعنة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: المشككون يخافون من نجاح منتخب مصر.. ولنا ركلة جزاء أمام غينيا بيساو 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة و3 معلقين 2 "مانشستر سيتي سيخسر المعركة القانونية ومهدد بخسارة الدوري أيضا" 3 الشناوي: لا أحد قال لي "حمد الله ع السلامة".. وهذا سر الخروج من الخلف 4 بيبو: تصريحات أفشة ساهمت في إلغاء حوار طاهر.. وموقفنا من تجديد عقد معلول والسولية وهاني