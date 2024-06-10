هل سيبقى في برشلونة؟ جوارديولا يكشف مصير كانسيلو

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن آخر تطورات مستقبل ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو الذي أعير إلى برشلونة خلال الموسم المنقضي.

وقال بيب في تصريحات نقلتها إذاعة كوبيه الإسبانية: "سنتحدث عن برشلونة بشأن هذا الأمر ونحاول إيجاد أفضل حل ممكن".

وأوضح "إذا أراد جواو البقاء في برشلونة وتمكن الناديان من الاتفاق على السعر، سيلعب كانسيلو مع برشلونة مجددا".

واختتم "نحن نعمل على هذا الشيء، وهو لاعبنا حتى الآن".

وانتقل الظهير البرتغالي إلى برشلونة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء خلال الموسم الماضي.

وفي منتصف الموسم السابق له 2022-2023 لعب كانسيلو معارا في صفوف بايرن ميونيخ بعد خلاف مع جوارديولا.

ولعب كانسيلو 32 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وفي دوري الأبطال مع برشلونة لعب 10 مباريات وسجل هدفين وصنع هدفا.