تصفيات كأس العالم – لصالح تونس.. فوز غينيا الاستوائية ضد مالاوي وانتصار بتسوانا على الصومال

فاز منتخب غينيا الاستوائية على منافسه مالاوي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل إيبان سالفادور هدف غينيا الاستوائية الوحيد في الدقيقة 81 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويأتي هذا الفوز لصالح منتخب تونس، إذ أوقف غينيا الاستوائية إمكانية تقدم مالاوي في حالة الفوز.

وإذا كان تمكن منتخب مالاوي من الفوز على غينيا الاستوائية كان سيصل للنقطة التاسعة ويأتي خلف تونس مباشرة.

لكن الآن أصبح الترتيب كالتالي:

تونس في الصدارة برصيد 10 نقاط، وناميبيا في الوصافة بـ8 نقاط، وليبيريا في المركز الثالث بـ7 نقاط، ومالاوي في المركز الرابع بـ6 نقاط.

ويأتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الخامس بـ3 نقاط، ويتذيل ساو تومي أند برينسيب دون نقاط.

بتسوانا × الصومال

انتصر منتخب بتسوانا على منافسه الصومال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم.

وأحرز أهداف بتسوانا كل من ثابانج سيسيني وموشا جاولاولوي وكابيلو سيكانينج، بينما سجل هدف الصومال الوحيد زكريا حسن.

وافتتح سيسيني التسجيل في الدقيقة العاشرة، وأضاف موشا الهدف الثاني في الدقيقة 53، وسجل كابيلو الهدف الثالث في الدقيقة 72 من ضربة جزاء، بينما قلص حسن الفارق في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز يظل منتخب الجزائر في الصدارة بفارق الأهداف عن بتسوانا، ولكن يضاف لهما غينيا وأوغندا والموزمبيق نفس الرصيد 6 نقاط.

ويأتي منتخب الصومال متذيلا للمجموعة دون رصيد من النقاط.