تشكيل غينيا بيساو - ظهير فاركو ومهاجم ليون في مواجهة منتخب مصر

أعلن لويس بوا مورتي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر في الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل بالدي

خط الدفاع: مارسيلو ديالو - أوبا سانجانتي - جيفرسون إنكادا - فالي كاندي

خط الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما

خط الهجوم: إلفيس بالدي - ماما بالدي - فرانكولينو ديجو

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.