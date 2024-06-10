تشكيل غينيا بيساو - ظهير فاركو ومهاجم ليون في مواجهة منتخب مصر
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 18:24
كتب : FilGoal
أعلن لويس بوا مورتي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر في الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل بالدي
خط الدفاع: مارسيلو ديالو - أوبا سانجانتي - جيفرسون إنكادا - فالي كاندي
خط الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما
خط الهجوم: إلفيس بالدي - ماما بالدي - فرانكولينو ديجو
وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.
ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
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