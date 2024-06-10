خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مؤجلات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز
الإثنين، 10 يونيو 2024 - 17:04
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز المباريات المؤجلة من الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.
ويعود الدوري بأربعة مباريات عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
وسيلعب مودرن فيوتشر ضد الجونة على ملعب السلام يوم الخميس 13 يونيو.
ويلتقي بيراميدز مع سموحة على ملعب الدفاع الجوي بنفس اليوم.
ويوم الجمعة سيلعب فاركو مع الأهلي على ملعب برج العرب، وبنفس اليوم يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك على ملعب المقاولون العرب.
ويبلغ سعر التذكرة 75 جنيها.
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