الاتحاد الليبي يعلن إقامة مرحلة حسم الدوري في إيطاليا

الإثنين، 10 يونيو 2024 - 16:56

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مرحلة حسم بطل الدوري الليبي عن الموسم الجاري في إيطاليا.

وتقام مرحلة حسم الدوري الليبي بمشاركة ستة فرق في إيطاليا.

وتشارك أندية النصر وأهلي بنغازي والأخضر وأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة في مرحلة حسم الدوري.

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واستقر الاتحاد الليبي على انطلاق منافسات مرحلة السداسي لحسم الدوري يوم 25 من شهر يونيو الجاري.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة من أجل مراجعة المادة الخاصة بإقامة المباريات المحلية خارج الدولة طالما لا توجد حالات طارئة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيفا قد يفتح بشكل سريع إمكانية لعب مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج البلاد في الموسم الواحد.

وتقام بعض مباريات الكأس والسوبر الأوروبية بالخارج، مثل السوبر الإسباني الذي يتم تنظيمه في السعودية، فيما تمنع قواعد فيفا إقامة مباريات الدوري بالخارج إلا في ظل الظروف القهرية.

وسبق وأن استقبلت ليبيا منافسات السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وبارما عام 2002.

الاتحاد الليبي الدوري الليبي إيطاليا
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