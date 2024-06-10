دعبس يوضح موعد تغيير اسم فيوتشر لـ مودرن سبورت

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر موعد تغيير اسم النادي لـ مودرن سبورت.

وقال دعبس عبر صدى البلد: "حصلنا على الموافقات لتغيير اسم النادي لـ مودرن سبورت ونُشر القرار في جريدة الوقائع المصرية".

وأضاف "سنبدأ في الإجراءات لتغيير الاسم مع اتحاد الكرة وعبر وسائل الإعلام".

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار تغيير اسم نادي فيوتشر اف سي إلى نادي مودرن سبورت. (طالع التفاصيل)

وردا على وجود قضية على النادي بشأن مستحقات متأخرة لأيمن الصفاقسي قال: "تم إنهاء تعاقده بالتراضي ويحصل على دفعات من المستحقات المتأخرة".

وأوضح "أعتقد أن هناك مشكلة سابقة بين مودرن فيوتشر ومروان الصحراوي وليس الصفاقسي، ولم يصدر أي قرار في قضيته بعد واللاعب حصل على راتبه بالكامل".

وانضم أيمن الصفاقسي لفيوتشر وساهم في التتويج بلقب كأس الرابطة وشارك في 61 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 3.

وانتقل الصفاقسي في يناير الماضي لصفوف العربي الكويتي في صفقة انتقال حر.

بينما خاض مروان صحراوي 13 مباراة بقميص فيوتشر كما مثّل من قبل أندية إنبي وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي.

ويرتدي صحراوي حاليا قميص الملعب التونسي.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 23 مباراة في ترتيب الدوري المصري.

وخلال مشاركاته الإفريقية الموسم الجاري ودع من ربع النهائي ضد الزمالك.