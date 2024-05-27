جريدة الوقائع المصرية: تغيير اسم نادي فيوتشر إلى مودرن سبورت

نشرت الجريدة الرسمية، قرار تغيير اسم نادي فيوتشر اف سي إلى نادي مودرن سبورت.

ونشرت الجريدة في عدد اليوم القرار والذي جاء كالتالي:

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادي من نادي فيوتشر أف سي، إلى نادي مودرن سبورت بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويحتل فيوتشر (مودرن سبورت بمسماه الجديد) المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 23 مباراة.

وكانت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي استحوذت على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري موسم 2021 - 2022.

واستحوذ وليد دعبس على نادي فيوتشر في صيف 2023، مع انطلاقة هذا الموسم، قبل تعديل الموسم بناءً على الجمعية العمومية للنادي في يناير إلى مودرن سبورت.

وتوج فيوتشر "بمسماه القديم" بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى 2021 - 2022 بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.

في الرابع من سبتمبر 2021 استحوذت شركت فيوتشر إف سي على أسهم نادي كوكاكولا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز.

في السادس من يوليو 2022، حسم تأهله القاري الأول لبطولة الكونفدرالية بعدما حل رابعا بنهاية الدور الأول من الدوري حسب ما أعلنه اتحاد الكرة.

وفي السابع من يوليو 2022، أي بعد 306 يوما حقق الفريق لقبه الأول في تاريخه بحصد لقب كأس الرابطة المصرية.

في 27 أغسطس 2023، استحوذ رجل الأعمال وليد دعبس على نادي فيوتشر إف سي

في 22 يناير 2024، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر من أجل تغيير مسمى النادي إلى مودرن سبورت.

في الثامن من مايو 2024، تواجد وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر رفقة الثنائي هيثم عرابي المدير التنفيذي وهشام حافظ عضو مجلس الإدارة بدولة الإمارات، لدراسة مفاوضات شراء ناد هناك ضمن خطة التطوير والاستثمار الرياضي للنادي المصري.

في 27 مايو 2024، الجريدة الرسمية تنشر قرار تغيير اسم نادي فيوتشر اف سي إلى نادي مودرن سبورت.