دياب: جلسة مقبلة مع الأندية والرعاة لحسم نظام الدوري المصري الموسم المقبل

أوضح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية أن المحادثات مستمرة من أجل تغيير نظام الدوري المصري الموسم المقبل.

وقال رئيس رابطة الأندية المصرية عبر إم بي سي مصر 2: "تغيير نظام الدوري الموسم المقبل؟ سنواصل حديثنا مع الأندية والرعاة في الفترة المقبلة للوصول للشكل الأمثل للموسم حتى نستطيع العودة للمواعيد الطبيعية".

وأضاف "لدينا 14 شكل للدوريات في العالم، فعندما أقول إننا سنلعب موسم بشكل مختلف لابد من إشراك الأندية في اتخاذ القرار والاستفادة من كل الخبرات والأراء".

وأكمل "لا مفر من خوض موسم مختلف لكن لابد أن نسمع للأندية، وسنعقد جلسات مع الرعاة لدراسة عقود رعاية الأندية ثم سنتخذ القرار الذي سيكون في مصلحة المسابقة والـ 18 ناديا".

وتابع "لدينا جدول الاتحاد الإفريقي للموسم المقبل، ولم يتم تحديد موعد السوبر الإفريقي وكذلك أمم إفريقيا وهي البطولة الأكبر، بالتالي هناك تخبط في جدول المسابقات القارية".

وأردف ردا على إمكانية إقامة مباريات للدوري خارج البلاد في المستقبل قائلا: "هناك عروض وصلت للدوري الإسباني والإنجليزي وكذلك المصري، طبيعي أن روابط الأندية تطالب فيفا بالموافقة على هذا الأمر، وبالفعل نقترب من صدور قرار بخوض جولة من المسابقة خارج البلاد من أجل زيادة الاستثمار وتسويق المسابقة".

وأتم "لدينا علاقات قوية مع السعودية والإمارات والدول العربية الشقيقة وهو ما يفتح باب التعاون في المستقبل".

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن فيفا يتجه للسماح بإقامة مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج بلاده.

وكان فيفا قد أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة من أجل مراجعة المادة الخاصة بإقامة المباريات المحلية خارج الدولة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فيفا قد يفتح بشكل سريع إمكانية لعب مباراة واحدة على الأقل بمسابقة الدوري خارج البلاد في الموسم الواحد.

وأشار التقرير إلى أن الدوري الفرنسي عليه أن يستفيد من ذلك البند خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف التقرير أن الدوري الإسباني يرغب في نقل بعض من أكبر مبارياته إلى أمريكا.

ووفقا لمصادر ليكيب المقربة من فيفا، فعلى فيفا السماح للعب مباراة واحدة على الأقل خارج حدود الدوري.

وتقام بعض مباريات الكأس والسوبر الأوروبية بالخارج، مثل السوبر الإسباني الذي يتم تنظيمه في السعودية، فيما تمنع قواعد فيفا إقامة مباريات الدوري بالخارج إلا في ظل الظروف القهرية.

وطُرح إقامة قمتي الأهلي والزمالك بالدوري، في المملكة العربية السعودية، ولكن لم تكلل بالنجاح لتقام بنظامها المعتاد في ستاد القاهرة، فيما أقيمت قمة نهائي الكأس في السعودية، والسوبر المصري بالإمارات والسعودية.