فيليكس: استمراري في برشلونة لا يعتمد علي.. وهذه رغبتي

الأحد، 09 يونيو 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

شدد جواو فيليكس لاعب برشلونة أن استمراره في فريقه الحالي لا يعتمد عليه.

ويلعب فيليكس في الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة من أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم المنقضي ولا يوجد بند أحقية أو إجبارية الشراء.

وقال المهاجم البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "أنا على سبيل الإعارة في برشلونة، الأمر لا يعتمد علي، خطتي واضحة، أنا أحب برشلونة وأريد البقاء".

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وأتم "الأمر يعتمد على عدة عوامل، ولذلك دعونا نرى ما سيحدث".

وكان إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد قد تحدث في وقت سابق للقناة الأولى عن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما قائلا: "هو لاعب رائع وأعتقد إنه بين أفضل اللاعبين في أوروبا حاليا، لا أعلم مصير مستقبله وهل يستمر في برشلونة أم يعود لنا وأعتقد من المبكر الحديث عن ذلك".

ولعب فيليكس مع برشلونة 44 مباراة في جميع المباريات وسجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

جواو فيليكس برشلونة الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
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