السوداني محمود إسماعيل حكما لمباراة غينيا بيساو ومصر

الأحد، 09 يونيو 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

محمد علي إسماعيل حكم لقاء الأهلي والرجاء

أسند الاتحاد الإفريقي مهمة إدارة بماراة غينيا بيساو ضد منتخب مصر إلى الحكم السوداني محمود علي إسماعيل.

ويدير محمود إسماعيل المباراة ويعاونه كل من الكاميروني نجيوجوي نوبوي، والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والسوداني صبري محمد فاضل حكما رابعا.

وكانت آخر مباراة أدارها محمود إسماعيل لأي فريق مصري بين الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي 2022-2024.

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ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بثنائية مقابل هدف في الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

منتخب مصر غينيا بيساو تصفيات كأس العالم
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