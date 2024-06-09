تصفيات كأس العالم - السنغال تعود للصدارة مؤقتا بالفوز على موريتانيا
الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
استعاد منتخب السنغال صدارة مجموعته بشكل مؤقت في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على موريتانيا بنتيجة 1-0.
المباراة التي أقيمت في نواكشوط عاصمة موريتانيا لحساب الجولة الرابعة.
وشهدت المباراة غياب ساديو ماني بسبب الإصابة بعدما غاب عن مواجهة الكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الماضية.
انتهى شوط اللقاء الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون مقابل.
وسجل حبيب ديالو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27 بعد عرضية من بابي ماتار سار.
هدددددف!⚽
حبيب ديالو يفتتح التسجيل للمنتخب السنغالي ⚽️🔥
موريتانيا 0 × 1 السينغال#موريتانيا_السينغال#SSC | #WCQ pic.twitter.com/aXX6JEwOQE— SSC (@ssc_sports) June 9, 2024
الفوز رفع رصيد السنغال لـ 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.
ويمتلك منتخب السودان فرصة الانفراد بالصدارة مجددا حال فاز على جنوب السودان يوم الثلاثاء.
ويحتل منتخب السودان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب السودان المركز الخامس برصيد نقطتين.
ويلتقي في نفس الجولة مع الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط مع توجو.