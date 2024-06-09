تصفيات كأس العالم - السنغال تعود للصدارة مؤقتا بالفوز على موريتانيا

استعاد منتخب السنغال صدارة مجموعته بشكل مؤقت في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على موريتانيا بنتيجة 1-0.

المباراة التي أقيمت في نواكشوط عاصمة موريتانيا لحساب الجولة الرابعة.

وشهدت المباراة غياب ساديو ماني بسبب الإصابة بعدما غاب عن مواجهة الكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الماضية.

انتهى شوط اللقاء الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون مقابل.

وسجل حبيب ديالو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27 بعد عرضية من بابي ماتار سار.

الفوز رفع رصيد السنغال لـ 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويمتلك منتخب السودان فرصة الانفراد بالصدارة مجددا حال فاز على جنوب السودان يوم الثلاثاء.

ويحتل منتخب السودان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب السودان المركز الخامس برصيد نقطتين.

ويلتقي في نفس الجولة مع الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط مع توجو.