تصفيات كأس العالم - السنغال تعود للصدارة مؤقتا بالفوز على موريتانيا

الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

احتفال منتخب السنغال بهدف حبيب ديالو في كوت ديفوار

استعاد منتخب السنغال صدارة مجموعته بشكل مؤقت في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على موريتانيا بنتيجة 1-0.

المباراة التي أقيمت في نواكشوط عاصمة موريتانيا لحساب الجولة الرابعة.

وشهدت المباراة غياب ساديو ماني بسبب الإصابة بعدما غاب عن مواجهة الكونغو الديمقراطية التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الماضية.

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انتهى شوط اللقاء الأول بتقدم أسود التيرانجا بهدف دون مقابل.

وسجل حبيب ديالو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27 بعد عرضية من بابي ماتار سار.

الفوز رفع رصيد السنغال لـ 8 نقاط من 4 مباريات، فيما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ويمتلك منتخب السودان فرصة الانفراد بالصدارة مجددا حال فاز على جنوب السودان يوم الثلاثاء.

ويحتل منتخب السودان المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب جنوب السودان المركز الخامس برصيد نقطتين.

ويلتقي في نفس الجولة مع الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط مع توجو.

السنغال تصفيات كأس العالم موريتانيا
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