تصفيات كأس العالم – تونس تتعادل مع ناميبيا بمشاركة المثلوثي.. والكونغو تفوز بتواجد مايلي

تعادل منتخب تونس مع منافسه ناميبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

حمزة المثلوثي النادي : الزمالك تونس

وشارك حمزة المثلوثي لاعب الزمالك في المباراة كاملة.

ولعب المثلوثي المباراة الدولية رقم 40 له بقميص نسور قرطاج.

لاعب الزمالك تواجد في المباراة الثانية على التوالي كأساسي مع نسور قرطاج بعدما ساهم في الفوز بهدف دون رد على غينيا الإستوائية.

وارتقى منتخب تونس للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

ووصل منتخب ناميبيا للنقطة الثامنة ويأتي في المركز الثاني.

ويحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالاوي بـ6 نقاط.

وفي المركز الخامس منتخب غينيا الاستوائية بدون نقاط، ويتذيل منتخب ساو تومي وبرينسيب دون رصيد.

كونغو الديمقراطية × توجو

وعلى الجانب الآخر انتصر منتخب كونغو الديمقراطية على منافسه توجو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل.

ولعب فيستون مايلي مهاجم بيراميدز في المباراة إذ دخل بديلا في الدقيقة 62.

وسجل ميشاك إليا هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة السادسة من صناعة يوان ويسا.

وبهذا الفوز وصل منتخب الكونغو للنقطة السابعة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد توجو عند النقطة الثالثة في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب السنغال المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي منتخب السودان خلفه بـ7 نقاط.

بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الخامس بنقطتين، ويتذيل منتخب موريتانيا الترتيب بنقطة واحدة.