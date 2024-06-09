مجموعة مصر - إثيوبيا تفرض التعادل على جيبوتي في تصفيات كأس العالم

خطف منتخب إثيوبيا نقطة من جيبوتي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، في مجموعة تضم منتخب مصر.

وأقيمت المباراة في المغرب بملعب العبدي بالجديدة.

وجاء الهدف الأول في اللقاء من نصيب جيبوتي في الدقيقة 29 عن طريق عبدي عبدلاهي بعدما انفرد مستغلا خطأ المدافع وراوغ الحارس وسدد في الشباك.

وجاء رد إثيوبيا سريعا بتمريرة طولية وصلت لـ تافيسي الذي مرر عرضية أرضية سددها نديمو من لمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 31.

هدف هو الأول لإثيوبيا في التصفيات الحالية.

وأهدر تافيسي فرصة إضافة الهدف الثاني لإثيوبيا قبل نهاية الشوط الأول بإضاعة انفراد تام بالمرمى.

الشوط الثاني جاء عكس الأول حيث لم يشهد أي تهديد حقيقي على مرمى المنتخبين ليفرض التعادل نفسه.

وارتفع رصيد إثيوبيا لـ 3 نقاط في المركز الخامس من 4 مباريات.

فيما حصد منتخب جيبوتي أولى نقاطه في التصفيات من 4 مباريات.