مجموعة مصر - إثيوبيا تفرض التعادل على جيبوتي في تصفيات كأس العالم
الأحد، 09 يونيو 2024 - 21:28
كتب : FilGoal
خطف منتخب إثيوبيا نقطة من جيبوتي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، في مجموعة تضم منتخب مصر.
وأقيمت المباراة في المغرب بملعب العبدي بالجديدة.
وجاء الهدف الأول في اللقاء من نصيب جيبوتي في الدقيقة 29 عن طريق عبدي عبدلاهي بعدما انفرد مستغلا خطأ المدافع وراوغ الحارس وسدد في الشباك.
وجاء رد إثيوبيا سريعا بتمريرة طولية وصلت لـ تافيسي الذي مرر عرضية أرضية سددها نديمو من لمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 31.
هدف هو الأول لإثيوبيا في التصفيات الحالية.
وأهدر تافيسي فرصة إضافة الهدف الثاني لإثيوبيا قبل نهاية الشوط الأول بإضاعة انفراد تام بالمرمى.
الشوط الثاني جاء عكس الأول حيث لم يشهد أي تهديد حقيقي على مرمى المنتخبين ليفرض التعادل نفسه.
وارتفع رصيد إثيوبيا لـ 3 نقاط في المركز الخامس من 4 مباريات.
فيما حصد منتخب جيبوتي أولى نقاطه في التصفيات من 4 مباريات.